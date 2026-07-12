Una sola voz ante el Congreso por la salud de Puerto Rico

En un momento crítico para el sistema de salud de Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González Colón participó de la XXXVII Convención Anual del CASS, como parte integral del Grupo de Trabajo Multisectorial creado por la Orden Ejecutiva 2026-006. Su mensaje fue claro: asegurar un financiamiento justo y continuo para los programas Medicaid y Medicare en la isla.

Los datos presentados ilustraron la magnitud del reto. El Plan Vital cubre a 1.3 millones de residentes —el 47 % de la población— en una isla donde el 43 % vive bajo el nivel federal de pobreza y donde enfermedades como la diabetes (17.8 %), la hipertensión (44.2 %) y el asma (20.9 %) superan por mucho los promedios nacionales. A pesar de ello, Puerto Rico opera bajo una asignación fija de Medicaid con un FMAP congelado en 55 %, mientras los estados reciben fondos ilimitados y otros territorios, como las Islas Vírgenes, reciben el 83 %.

El punto más urgente fue el “Medicaid Funding Cliff”: si el Congreso no actúa antes del vencimiento de las asignaciones en el año fiscal 2027, la isla enfrentaría una caída de $3,500 millones en fondos federales. Esto se traduce en la posible pérdida de cobertura de hasta un millón de beneficiarios, un salto en la tasa de personas sin seguro de 5.7 % a 30 % y la eliminación de 48,800 empleos.

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Ante ese panorama, la gobernadora detalló las peticiones que Puerto Rico presenta al Congreso en una sola voz: una asignación de $4,415 millones a partir del año fiscal 2028, con aumentos anuales de 5 %; un FMAP calculado con la misma fórmula que aplica a los estados, que resultaría en 83 %, la misma tasa que ya reciben territorios como las Islas Vírgenes; la reforma de la metodología de los benchmarks de Medicare Advantage; un pago mínimo nacional con ajuste geográfico de 0.70; y la corrección de la disparidad del índice salarial que afecta a los hospitales.

La gobernadora también presentó resultados que respaldan el reclamo: la tasa de pagos indebidos de Medicaid en Puerto Rico fue de 2.51 % en 2024, la mitad del promedio nacional. Y compartió una buena noticia histórica: por primera vez, el aumento en los pagos de Medicare Advantage para la isla (4.01 %) superó el promedio nacional (2.48 %) para el 2027.

“Agradecemos a la gobernadora su disposición de dialogar directamente con nuestros colegiados. Los administradores de servicios de salud somos actores clave en este esfuerzo, y conocer de primera mano el panorama del financiamiento nos permite aportar con mayor efectividad al fortalecimiento del sistema”, expresó la Lcda. Tania Conde Sterling, presidenta del CASS.

El mensaje de la gobernadora fue seguido por un panel de reacción moderado por la Dra. Jessica Losa Robles e integrado por el secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos Otero; la directora de la Oficina de CMS en Puerto Rico, Dra. Marina Díaz; el director ejecutivo de Medicaid/ASES, Lcdo. Carlos Santiago Rosario; y el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Lcdo. Jaime Plá Cortés.

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Con esta conferencia, la Convención Anual del CASS reafirmó su propósito: ser un espacio donde la profesión se informa, dialoga y se une a los esfuerzos que definirán el futuro de la salud en Puerto Rico.