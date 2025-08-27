Conoce a los Colegiados Distinguidos 2025 del Colegio de CPA

CPA Olga Alfonzo Martínez (Suministrada)

CPA Olga Alfonzo Martínez, PREMIO SERVICIOS DISTINGUIDOS EN LA EDUCACIÓN

La CPA Olga Alfonzo Martínez cuenta con más de 25 años de experiencia en contabilidad. Inició su carrera como auditora en Andersen LLP y ha trabajado en auditoría interna y costos en empresas como Pharmacia, Pfizer, APP y Abraxis. Actualmente es catedrática en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y ejerce como practicante independiente.

Posee un doctorado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, un certificado graduado en Contabilidad Forense de Northeastern University, una maestría en Ciencias en Impuestos de Bentley University y un bachillerato en Contabilidad de la Universidad en Puerto Rico en Mayagüez.

Fue presidenta del Capítulo de Área Norte del Colegio de CPA del 2019 al 2020 y directora de su Junta entre el 2020 y 2022. Además, ha sido instructora en seminarios sobre contabilidad.

CPA Javier Hernández Scimeca (Suministrada)

CPA Javier Hernández Scimeca, PREMIO SERVICIOS DISTINGUIDOS EN LA INDUSTRIA Y COMERCIO

El CPA Javier Hernández Scimeca cuenta con más de 27 años de experiencia en el sector financiero, abarcando instituciones financieras, el gobierno y la consultoría.

Actualmente es oficial financiero del Grupo León, conglomerado con presencia en Puerto Rico, Florida, Georgia y Texas.

Ha sido conferenciante, orador e instructor para diversas organizaciones, además de estratega financiero y coach certificado. Ha publicado artículos en medios especializados e impartido cursos de alfabetización financiera para estudiantes de escuela superior. Fue reconocido como Egresado Distinguido por la Universidad Politécnica.

En el Colegio de CPA ha tenido una participación activa: fue miembro de la Junta por siete años, presidió dos veces el Capítulo de San Juan y actualmente lidera el Comité de Empresarismo. También colabora frecuentemente en iniciativas educativas y participa en entrevistas en medios para orientar a empresarios.

CPA Antonio Juan Pérez Díaz (Suministrada)

CPA Antonio Juan Pérez Díaz, PREMIO SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA COMUNIDAD

El CPA Antonio Juan Pérez Díaz forma parte de la Asociación Internacional de Clubes de Leones desde los 11 años como Leo y, desde 2009 como León activo.

Ha participado en iniciativas comunitarias, como recolectas para organizaciones sin fines de lucro, ferias de salud y donaciones a instituciones dedicadas a la niñez, incluyendo el Hogar Niños que Quieren Sonreír, el Hospital del Niño, el Hogar San Miguel y la Casa Manuel Fernández Juncos. También ha colaborado con el Centro de Deambulantes Cristo Pobre y el Proyecto Amor que Sana. Fue capitán del evento “Relevo por la Vida” de la Sociedad Americana del Cáncer.

Ha presidido su club en dos ocasiones y ocupado cargos distritales, representando a Puerto Rico en México y Estados Unidos. Por su labor, recibió la distinción Amigo Melvin Jones, otorgada por la Fundación Internacional de Clubes de Leones, que brinda ayuda en desastres y servicios médicos en comunidades empobrecidas.

CPA Héctor Ramos Ayestarán (Suministrada)

CPA Héctor Ramos Ayestarán, PREMIO SERVICIOS DISTINGUIDOS AL COLEGIO DE CPA

El CPA Héctor Ramos Ayestarán es egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde obtuvo su grado en Contabilidad en 1980, graduándose Magna Cum Laude. Al año siguiente, en 1981, obtuvo su licencia de CPA, la cual ha mantenido vigente, incluso durante su trayectoria en la empresa privada. Desde el 2004, ejerce como practicante independiente.

A lo largo de su carrera, ha participado activamente en numerosos comités del Colegio de CPA, entre ellos: Plan Estratégico, Plan Médico, Industria de Seguros y Conducta Profesional, siendo presidente de este último durante dos años. Además, ha sido miembro de varios capítulos, incluyendo los de San Juan, Bayamón y Río Piedras, el cual presidió en el 2006.

Como parte de su compromiso con el desarrollo profesional, ha ofrecido múltiples cursos de educación continuada, enfocados principalmente en temas de conducta profesional y asuntos relacionados con la industria de la salud.

CPA Néstor Kercadó Sánchez (Suministrada)

CPA Néstor Kercadó Sánchez, PREMIO SERVICIOS DISTINGUIDOS AL COLEGIADO

El CPA Néstor Kercadó Sánchez está comprometido con elevar los estándares profesionales, por lo cual participa como instructor en seminarios del Colegio de CPA y el Instituto de Auditores Internos, entre otras entidades. Presidió el Capítulo de Río Piedras y ha participado en los Comités de Firmas y Practicantes Independientes y de Apoyo Tecnológico. Además, fue miembro de la Comisión Técnica de Sistemas y Tecnologías de Información de la Asociación Interamericana de Contabilidad.

Fue profesor de Educación Continua en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y docente de Contabilidad en la Universidad del Sagrado Corazón. Además, es fundador y editor de Contacto PYMEs una revista digital sobre empresarismo.

Su misión es fortalecer la profesión y potenciar la competitividad empresarial mediante formación rigurosa, innovación tecnológica y asesoría práctica, todo con un firme compromiso ético y de servicio a la comunidad empresarial.

CPA Zulmarie Urrutia Vélez (Suministrada)

CPA Zulmarie Urrutia Vélez, PREMIO SERVICIOS DISTINGUIDOS A LA PROFESIÓN

Su compromiso con la profesión es constante, tanto en el sector público como privado. Ha participado en juntas directivas de entidades sin fines de lucro, dando visibilidad a quienes no tienen. Siempre destaca la importancia de la designación de “CPA” y su diversidad de rutas profesionales. Le apasiona el desarrollo de los jóvenes, la educación y el diseño de políticas públicas que fomentan el desarrollo económico de Puerto Rico mediante alianzas no tradicionales.

Sirvió en la Junta de Contabilidad y presidió el Colegio de CPA en 2015-2016, siendo líder de la Coalición del Sector Privado ante el Congreso de Estados Unidos. En el Colegio colabora en comités y es instructora de educación continuada.

Incursionó en la cátedra en 1996, y es profesora de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ha participado en la revisión de currículo, coordinó el Programa ENLACE y miembro de la Junta Asesora que promueve la gestión de los estándares de la prestigiosa acreditación AACBS.

CPA Javier Jiménez Pérez (Suministrada)

CPA Javier Jiménez Pérez, PREMIO SERVICIOS DISTINGUIDOS EN EL GOBIERNO

El CPA Javier Jiménez Pérez fue presidente de la Legislatura Municipal de San Sebastián del 1993 al 1995. En 2004 fue electo alcalde, en 2005 copresidente de la Junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y en 2009 su presidente. Su gestión en la administración pública se caracterizó por un modelo de gobierno pequeño, transparencia fiscal y sana administración de los recursos públicos, priorizando la eficiencia operativa, la reducción de gastos innecesarios y el uso responsable de los fondos públicos.

Tras el huracán María, fundó la Pepino Power Authority, restableciendo el servicio eléctrico del municipio. FEMA reconoció esta gestión como una de las mejores prácticas en emergencias y, en 2019, recibió el “Outstanding Achievement Award”.