Falcón Sánchez & Associates crece con Puerto Rico

Desde 1981, Falcón Sánchez & Associates (FSA) ha sido parte clave del motor económico de Puerto Rico.

La firma especializada en consultoría gerencial y contributiva, auditorías financieras y manejo de fondos públicos, entre otros, nació en una época de transformación y, desde entonces, ha crecido junto al desarrollo de la isla, ofreciendo soluciones estratégicas y acompañando a sus clientes en cada reto y oportunidad.

Ha colaborado en proyectos que han dejado huella: desde apoyar reformas educativas y legislativas hasta liderar procesos complejos de auditoría, consultoría y manejo de fondos federales que han impulsado la recuperación y el crecimiento económico en la isla.

De igual forma, ha asistido a decenas de familias y empresas extranjeras a establecerse localmente, apoyados por los incentivos que ofrece el Gobierno de Puerto Rico.

Su legado está tejido en la historia reciente de Puerto Rico, como aliados estratégicos que suman valor y construyen confianza. Hoy, bajo el liderazgo del CPA Ricardo Falcón y su equipo de líderes, inicia una nueva etapa enfocada en la transformación digital y la expansión de servicios estratégicos. Estas iniciativas fortalecen su capacidad de respuesta ante los retos del presente y del futuro. Esta nueva etapa honra la visión de sus fundadores, CPA Ismael Falcón-Ortega y CPA Elba Sánchez González Esq., y proyecta el futuro con renovada energía. Con un equipo multidisciplinario de excelencia, seguirá apostando a la calidad y el desarrollo sostenible de sus clientes y de la isla.