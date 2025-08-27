Junta de Gobierno 2024-2025
Colegio de CPA
27 de agosto de 2025
27 de agosto de 2025 - 12:00 AM
Presidenta
CPA Cynthia J. Rijo Sánchez
Presidente electo
CPA David A. Rodríguez Ortiz
Expresidenta inmediata
CPA Edmy A. Rivera Colón
Primer vicepresidente
CPA Gerardo Torres Roldán
Segundo vicepresidente
CPA Carlos De Ángel Ramírez
Secretaria
CPA Nilda Maldonado Martínez
Subsecretario
CPA Andrés Dávila Suárez
Tesorero
CPA Alexis Ortiz Ortiz
Subtesorero
CPA William E. Guardiola Vargas
CPA Felipe J. Crespo Claudio
CPA Gerardo Rodríguez Negrón
CPA Yvonne Huertas Carbonell
CPA Michelle De La Cruz Soto
CPA Catalina Zorrilla Hernández
CPA Ángel Morales Lebrón
CPA Yoel Sepúlveda Mercado
CPA Kenneth Rivera Robles
CPA Orlando Rodríguez Rodríguez
CPA Vilmayra Otero Santiago
CPA Astrid Ortiz Couvertier
CPA Heidi E. Colón Cabán
CPA Raquel Rivera Román
CPA José E. Rosa Rivera
CPA Samuel Caldero Marrero
