27 de agosto de 2025
79°nubes rotas
SuplementosColegio de CPA
Suscriptores
PRESENTADO POR
Colegio de CPA
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Junta de Gobierno 2024-2025

Colegio de CPA

27 de agosto de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Junta de Gobierno del Colegio de CPA (Suministrada)

Presidenta

CPA Cynthia J. Rijo Sánchez

Presidente electo

CPA David A. Rodríguez Ortiz

Expresidenta inmediata

CPA Edmy A. Rivera Colón

Primer vicepresidente

CPA Gerardo Torres Roldán

Segundo vicepresidente

CPA Carlos De Ángel Ramírez

Secretaria

CPA Nilda Maldonado Martínez

Subsecretario

CPA Andrés Dávila Suárez

Tesorero

CPA Alexis Ortiz Ortiz

Subtesorero

CPA William E. Guardiola Vargas

Directores

CPA Felipe J. Crespo Claudio

CPA Gerardo Rodríguez Negrón

CPA Yvonne Huertas Carbonell

CPA Michelle De La Cruz Soto

CPA Catalina Zorrilla Hernández

CPA Ángel Morales Lebrón

Director ejecutivo

CPA Yoel Sepúlveda Mercado

Representante ante el AICPA

CPA Kenneth Rivera Robles

Presidentes de capítulos

CPA Orlando Rodríguez Rodríguez

CPA Vilmayra Otero Santiago

CPA Astrid Ortiz Couvertier

CPA Heidi E. Colón Cabán

CPA Raquel Rivera Román

CPA José E. Rosa Rivera

CPA Samuel Caldero Marrero

