27 de agosto de 2025
80°nubes rotas
SuplementosColegio de CPA
Suscriptores
PRESENTADO POR
Colegio de CPA
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Kevane Grant Thornton: 50 años de compromiso con Puerto Rico

Ha evolucionado con sus clientes a través de sus a través de sus servicios de auditoría, impuestos, asesoría y contabilidad

27 de agosto de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Kevane Grant Thornton mira hacia el futuro, reafirmando el compromiso de ser un aliado estratégico para sus clientes, con integridad, excelencia y visión de futuro. (Suministrada)

Este año, Kevane Grant Thornton celebra cinco décadas como firma líder en servicios profesionales en Puerto Rico. Desde 1975, ha acompañado a sus clientes en su evolución, a través de sus servicios de auditoría, impuestos, asesoría y contabilidad, contribuyendo a impulsar el desarrollo económico del país.

La firma es parte de Grant Thornton International, una red global que fortalece sus capacidades y permite apoyar tanto a empresas locales como a las que expanden sus operaciones fuera de la isla. Esta alianza internacional ha sido clave para ofrecer soluciones innovadoras, esenciales para un entorno empresarial dinámico.

Desde su fundación, el éxito de sus clientes ha sido la mayor motivación de todos en la firma. Hoy, Kevane Grant Thornton mira hacia el futuro, reafirmando el compromiso de ser un aliado estratégico para sus clientes, con integridad, excelencia y visión de futuro, y contribuyendo a su crecimiento sostenible.

La firma se compone de 16 socios y emplea a más de 230 profesionales en sus oficinas en Hato Rey y Ponce. En ella se promueve una cultura de crecimiento integral que incluye lo profesional, lo personal y la responsabilidad social. Conoce más en grantthornton.pr.

