Suplementos nutricionales para la persona que entrena

Tal y como dice la palabra, son utilizados para ayudar a suplementar el proceso diario de alimentación; no sustituyen una comida balanceada.

La ley que crea y define los suplementos nutricionales (1994) no provee para que haya un proceso de fiscalización a la hora de producir y manufacturar los suplementos. Tampoco se exige evidencia de estudios científicos controlados al momento de solicitar la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) para su venta. Por tal razón, palabras como “natural”, “certificado” y “estandarizado”, entre otras, no tienen mayor peso, ya que no siempre lo que se lee en la etiqueta coincide con el contenido del producto. Son muchos los casos de fraude y engaño de las compañías que manufacturan estos productos.