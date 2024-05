La arritmia silenciosa que afecta el corazón

Este ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre con oxígeno y nutrientes, lo que puede afectar el funcionamiento de distintos órganos del cuerpo.

Algunos pacientes pueden padecer fibrilación auricular y no presentar síntomas, o tenerlos solo de manera intermitente. “Muchos pacientes se quejan de palpitaciones, de sentir el corazón acelerado —aunque se encuentren sedentarios—, de fatiga, dolor de pecho, mareos, debilidad o hasta pérdida de conocimiento”, mencionó Orraca.

Entre los factores de riesgo hay algunos no modificables como la genética y la edad. Otros sí se pueden controlar, como la alta presión, la diabetes, el asma, la apnea de sueño, la obesidad, los problemas metabólicos como los de la tiroides, los problemas en las válvulas del corazón y el fumar.

Dado que las consecuencias de no tratar la fibrilación auricular pueden ser graves, es vital detectarla a tiempo. “Esta enfermedad se diagnostica con un electrocardiograma, que es como un selfie de la actividad eléctrica del corazón, y, cuando entra en arritmia, uno puede ver un patrón bien particular y reconocible”, indicó Orraca. En los pacientes que no tienen arritmia todo el tiempo, se puede colocar un monitor cardíaco para registrar la actividad eléctrica del corazón por 48 horas o hasta un mes.