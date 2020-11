Cómo adquieres la comida, de qué manera la preparas y hasta qué compras, ya no es como antes. La inmensa mayoría ha desarrollado nuevas costumbres domésticas durante un año pandémico. Por eso, no extraña que la mesa que acompaña las celebraciones tradicionales que se avecinan también pueda ser diferente. Pero, aunque toda la familia no se reúna físicamente en esos días de fiesta, la naturaleza y la creatividad se imponen para disfrutar en casa de un menú sabroso y fresco.

“Si no hay pavo, puedes sustituir con otra ave, como, por ejemplo, el pollo”, dijo Crystal Díaz, “foopreneur” obsesionada con la comida, el campo y el origen de lo que comemos. “La idea es inspirarse y preparar nuevas recetas, o incluso, tus favoritas, pero todo hecho con productos 100 % locales que no tienen ni 48 horas de cosechados, ¡esa es la propuesta de PRoduce!”, servicio que ideó junto a un grupo diverso de amantes de la cocina con la misma mentalidad sobre el movimiento “farm to table”.

“En Puerto Rico, ya tenemos la oportunidad de disfrutar de muchos productos que son de aquí, entonces, no solo te estás beneficiando de una comida más saludable, natural, de un menú orgánico, sin preservativos, libre de transgénicos, sino que al apoyar al local, mueves nuestra economía porque ese dinero se queda en Puerto Rico”, manifestó la joven, residente en Cayey y propietaria del “Culinary Farm Lodge” El Pretexto, un “bed & breakfast” enmarcado en el concepto de turismo rural de base comunitaria.

“Nuestra misión es reconectar con las comunidades de agricultores, pescadores y productores artesanales con consumidores de todo Puerto Rico con el propósito de disminuir el 85 % de las importaciones y formentar la venta y la compra del producto local”, abundó Díaz, comprobando que lo anterior es mucho más que una tendencia del mercado gourmet.

Así, mediante la página en internet de puertoricoproduce.com, puedes seleccionar desde panes hasta postres, frutas y vegetales, carnes o pescados, huevos y lácteos, cervezas y rones locales, entre otros productos de temporada. “Con una vez que llenas tu perfil, con tu dirección, quedas registrado y ya puedes ordenar y pagar con las principales tarjetas de crédito”, explicó Díaz.

También ofrecen servicio de entrega (a clientes individuales, restaurantes, hoteles y cocineros) en toda la isla, excepto Vieques y Culebra, siguiendo los protocolos de salubridad contra el COVID-19 y utilizando la menor cantidad de plástico posible.

“Cuando comenzó la pandemia, experimentamos un aumento de 1,500 % en las compras. Fue una auténtica locura logística, pero sobrevivimos”, contó Díaz, quien tras recordar los fatídicos eventos del huracán María en adelante, pasando por los terremotos del área sur y la pandemia actual, recalcó que “muchos productores de Puerto Rico perdieron clientes y ya no tienen a quién venderle, porque cierta hospedería o el restaurante cerró, o no te compran la misma cantidad que antes... por eso nos anima mucho trabajar con ellos. Y estamos hablando de productos de calidad”.

Propuestas para la mesa festiva

“Como todo lo que tenemos es fresco, lo que encuentras en la página de puertoricoproduce.com y las cantidades, dependen de la temporada”, dijo Díaz, que también colabora con el World Central Kitchen del chef español José Andrés.

Para la mesa de Acción de Gracias, Díaz recomendó preparar platos con “batatas, amarillitos en almíbar, arroz con frijoles frescos, el relleno del pavo puede ser con frutas y productos frescos y el pollo es muy versátil, se puede preparar muy rico asado o al horno”. De paso, “estamos buscando las granjas que tienen pavos, por eso tienes que estar pendiente a la página todos los días, porque estamos tratando de traer pavos frescos para Thanksgiving, porque en el área metro la compra te llega al día siguiente de ordenar, si vives en la isla, de dos a tres días, según la ubicación y las rutas que tenemos establecidas”.

Para la Navidad, Díaz sugirió aprovechar la producción de “pasteles, coquito, gandules frescos y jobos, que están en temporada y son sabrosos. Si no sabes cómo integrarlos a tu mesa, también tenemos una plataforma educativa con más de 600 recetas y te enseñamos a preparar los alimentos. Próximamente, se van a subir a puertoricoproduce.com todas las recetas para Acción de Gracias y Navidad”.