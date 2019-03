Nota del editor: Mensualmente publicaremos esta sección para conocer de primera mano las novedades de la industria turística mediante los ejecutivos que toman decisiones.

En esta ocasión conversamos con Frank Medina, vicepresidente LATAM, Brasil y Caribe de Norwegian Cruise Line.

Frank Medina, vicepresidente LATAM, Brasil y Caribe de Norwegian Cruise Line. (Suministrada)

1. La oferta de NCL es super amplia para el 2019. ¿Qué podrías resaltar de los principales atractivos para este año?

De todas las novedades, considero que tenemos dos noticias principales para compartir. Estamos lanzando un impresionante barco en noviembre de este año, el Norwegian Encore, el último y más moderno barco de la serie Breakaway-Plus. Con aproximadamente 168,000 toneladas y acomodando a unos 4,000 huéspedes ofrecerá un sinfín de actividades, entretenimiento y restaurantes para todos los gustos.

Continuando con la tradición de los diseños de cascos icónicos en nuestros barcos, Norwegian Cruise Line ha contratado al renombrado artista español Eduardo Arranz-Bravo como diseñador del casco del Norwegian Encore. En una representación de su estilo moderno y abstracto, el casco del barco contará con un laberinto de colores inspirado en la vida de Arranz-Bravo en la costa de Barcelona y rendirá homenaje a la emocionante experiencia de los huéspedes que caracteriza a Norwegian.

Al ser la única naviera que ofrece una pista de “go-karts” en el mar, el Encore presenta la más grande y la mejor hasta el momento. La pista de dos niveles y de 1,150 pies de largo se extiende 13 pies más allá de los lados del barco y ofrecerá una emocionante experiencia de carrera de go-karts. También estamos presentando una cancha de laser-tag al aire libre con elementos que sorprenderán a todos.

Y a nivel local les aviso que el Norwegian Epic, el barco que revolucionó la marca de Norwegian y el cual ha sido totalmente remodelado estará zarpando desde San Juan desde diciembre y visitando Aruba, Curazao, Bonaire, Santa Lucía y Saint Kitts. Cuenta con 156,000 toneladas y capacidad para 4,100 huéspedes. Ofrece acción continua con un Aqua Park de toboganes incluyendo el Epic Plunge de 200 pies de emoción, Spice H20 disco al aire libre estilo beach club; 14 restaurantes y sitios de comer; 20 bares y salones donde disfrutar de entretenimiento, música, diversión y tragos, incluyendo el “Ice Bar” realmente echo de hielo con temperaturas heladas que mantienen los cócteles de vodka bien fríos.

La gran diferencia la tenemos con el paquete de bebidas incluidos con la promoción de Free at Sea. Ninguna otra naviera ofrece tanto valor por tu dinero y el “open bar” es la maravilla del siglo en un crucero. Solo se paga un bajo costo diario de servicio para reservar con la tarifa de Free at Sea y listo, a disfrutar sin pensar en cuánto les va a salir la cuenta del bar al final de la semana. También les recomiendo invertir un poquito más y tener el espacio, la tranquilidad y las mejores vistas con su habitación con balcón. Créanme, me lo van a agradecer. Es que te suma tanto a tu viaje que es la mejor inversión que puedas hacer.

Además estamos en construcción de una nueva terminal en el puerto de Miami. Es una estructura hermosa y elegante, “La Perla de Miami”.

Medina recomienda a los viajeros a invertir un poco más para disfrutar del confort y la belleza añadida que ofrece una habitación de crucero con balcón. (Suministrada)

2. La tendencia de viajar solo es cada vez más común en los cruceros. Recientemente publicamos que NCL es una de las líneas que mayor oferta tienen para los viajeros solos incluyendo las cabinas. ¿Es un mercado al que continuarán atendiendo?

Definitivamente es un mercado que sí tiene su lugar y hay que ofrecer comodidades y beneficios dirigidos al segmento, ya que estos huéspedes valoran que se les reconozca y aprecie. Tenemos mucha demanda por las habitaciones “Studio” que ofrecen esa oportunidad de no compartir y mejor aún, con un costo razonable. Aparte ofrecen acceso a un salón tipo lobby exclusivamente para el área de estas habitaciones donde los viajeros solos pueden compartir, conversar y hacer amistades nuevas. Muy chévere, pero a mí me dejas con mi balconcito.

3. Alaska es un destino que resulta atractivo para los puertorriqueños. Norwegian cuenta con Bliss y Joy que realizarán esa ruta para el 2019, ¿qué nos puedes decir de estos barcos?

Un crucero por Alaska es inolvidable. ¡Es lo máximo! Este verano tenemos los mejores barcos en la región para hacer este viaje. Son tantos los atributos del Joy y del Bliss que hay que verlo de verdad. Y es cierto. Desde que anunciamos al Bliss el año pasado son miles los puertorriqueños que ya conocen el destino. Ha tomado una popularidad impresionante. Y ahora con el Joy esperamos que muchos más se animen.

4 ¿Qué significa el mercado de Puerto Rico para NCL?

Hemos tenido un crecimiento brutal en Puerto Rico en los últimos años. Los cruceros ya son parte cultural del consumidor y aparte de cualquier vacación que tomen, siempre hay un crucero u otro por medio. Entonces la marca ya va tomando más prestigio y van conociendo lo que es “Freestyle”. Que no hay horas estrictas de cenas. Que es muy casual y al mismo tiempo una experiencia premium con la oportunidad de un bar abierto con bebidas de calidad.

Tampoco somos la más barata. Somos la que mejor valor ofrecemos por el costo. Si eres lo más barato no ofreces la mejor experiencia. Si vamos de vacaciones queremos disfrutar de lo bueno y que te atiendan bien. Comer rico y tener opciones. Al consumidor puertorriqueño le gusta obtener más por su dinero – eso nosignifica pagar lo más barato.

Nos encanta tener huéspedes de Puerto Rico a bordo. Son muy divertidos y aprecian la experiencia al máximo. También les gusta lucir bien, viajan en familia, son respetuosos y cariñosos.

5. ¿Norwegian tiene algún representante exclusivo en Puerto Rico? ¿Qué tiene que hacer el viajero puertorriqueño que busca opciones para comprar su viaje?

Por favor, contacten a su agente de viajes favorito en Puerto Rico, ya que hay muchos buenos. Están a la mano. La respuesta es un rotundo NO. Norwegian no tiene representante oficial o representante exclusivo. Se lo queremos facilitar lo más posible, ya que es una marca y un producto accesible al público.Para facilitar la distribución está disponible a través de prácticamente todas las agencias. Recomendamos que trabajen con agencias de confianza, es bueno sentirse que tienes un respaldo; trabajamos con muchas en la isla que son fantásticas.