El escenario está preparado y los rieles completamente en su sitio. Para la “gran función” solo faltan unas semanas y ya las vueltas que prometen, dan vértigo. En un adelanto a un pequeño grupo de prensa, Universal Orlando Resort mostró que su equipo creativo no escatimó a la hora de crear Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, la montaña rusa más esperada este año, que estrena el 13 de junio en The WizardingWorld of Harry Potter - Hogsmeade, de Islands of Adventure.

Los vehículos de esta montaña rusa van en set de siete, con siete asientos doble (la moto y el carrito). (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media)

Mucho más larga que lo que podíamos imaginarnos con lo que nos habían adelantado, vimos los carritos ya listos en su fase de prueba. Como habían explicado, el vehículo tiene dos componentes, una motocicleta mágica o un carrito, y la experiencia será distinta dependiendo de cuál se escoja. Un tip que nos adelantó Gary Blumenstein, director creativo de Universal Creative, “tienes que tratar de subirte en la primera fila, no hay ninguna otra montaña rusa que te ofrezca ese nivel de emoción y de intensidad que esta, pero esa sensación se multiplica si vas en primera fila. Parecerá que vas a chocar con el punto más alto del edificio”.

Blumenstein se refería a que quienes vayan en esa ubicación sentirán la subida más que nadie, pero igualmente la dramática caída donde se sentirá que el riel cae súbitamente por 17 pies, en lo que es la primera caída vertical libre de ese nivel en una montaña rusa en Estados Unidos, como si se desconectara del resto de los rieles. ¿Te imaginas para quienes van en la motocicleta, que estarán como expuestos al aire libre? Sin embargo los dos ejecutivos del complejo de parques destacaron que en ambos casos la experiencia será dramática y, sobre todo, distinta cada vez que se suban a ellos.

La atracción está construida en el área ampliada donde antes estuvo la muy solicitada montaña rusa de Dueling Dragons. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

El ejecutivo dijo que aún los momentos que se consideren más “lentos” de la atracción estarán llenos de detalles emocionantes. Emocionada también estuvo la productora de espectáculos Elaine Hinds, quien ofreció detalles del interior de la fila y destacó que las motoras sonorán como tal gracias a un sistema de sonido que tienen dentro de ella.

Los vehículos van en set de siete, consiete asientos doble (la moto y el carrito). “Ambos pasajeros tendrán experiencias impactantes, y la altura mínima es la misma para cada uno, 48 pulgadas”, dijo Blumenstein.

Esta será la montaña rusa más larga de Florida, con 5,053 pies de rieles y la duración es poco más de cinco minutos. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

La atracción, construida en el área ampliada donde antes estuvo la muy solicitada montaña rusa de Dueling Dragons, es una montaña rusa larguísima (no podemos imaginarnos cuando se esté subido en ella), y esto no es percepción. Es la más larga de Florida, con 5,053 pies de rieles y la duración es poco más de cinco minutos, desarrollando una velocidad de hasta 50 millas por hora. Así no habrá nadie que se queje de que las filas serán largas para solo un momentito de acción; en esta, te parecerá interminable.

Pero eso no es todo, te subirá a 65 pies en el aire con ángulos de más de 70 grados, e inmediatamente, sin dejarte tiempo de reaccionar, te lanzará hacia atrás. Un punto interesante y único de esta atracción es que tiene siete lugares de “lanzamiento”, también la primera en su clase en lograrlo.

Esta atracdión cuenta con un sinnúmero de detalles relacionados a las películas de Harry Potter. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Entramos a verla pasando por unos jardines hasta llegar a las ruinas abandonadas, pero no porque el trabajo no está terminado (al contrario, impresionó el que casi está completamente listo), sino porque las ruinas abandonadas por más de un siglo, están detrás de la choza de Hagrid y son parte de la temática. El Team de Universal Creative trabajó este concepto de ruinas en colaboración con el diseñador de producción de las películas de Harry Potter, Stuart Craig, y el director de Arte, Alan Gilmore.

Hagrid usará esas ruinas para el mantenimiento del terreno en Hogwarts y en el área los visitantes comenzarán la clase de Cuidado de Criaturas Mágicas.

A medida que se adentran en ellas vimos tras pasar un puente, materiales de clases, incluyendo huevos de dragón y una guardería improvisada donde Hagrid mantiene su Blast-Ended Skrewts (las criaturas que se han traído a la vida por primera vez para esta aventura). Todo está lleno de detalles de los libros y las películas, incluyendo un enorme mural, con dragones en las paredes.