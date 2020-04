Los glaciares que parecen de película, los lagos de aguas cristalinas, las ballenas danzando felices en sus aguas y los osos a sus anchas en sus hábitats, son parte de las bellezas que atraen de Alaska, y que han hecho de este destino un gran favorito de viajeros de crucero. Aunque algunos deciden explorarlo más en profundidad, haciendo tours terrestres de extensa duración, no hay mejor manera de conocer este, el estado 49 de Estados Unidos, también conocido como la “Última frontera”, que en crucero, un viaje que también se puede combinar con unos días por tierra.

Este año y por la pandemia del coronavirus COVID-19, la temporada de Alaska, que va de mayo a septiembre, ha sufrido también los embates de la crisis. Al menos, una gran parte de ella, ya que los barcos utilizan puertos como los de la ciudad de Seattle, que ha sido fuertemente impactada, ciudades canadienses (todos los puertos estarán cerrados hasta el 1 de julio), y algunos, salen desde California, de ciudades como San Francisco, donde tampoco están saliendo los cruceros.

Turistas conociendo las bellezas naturales de Alaska. (Suministrada)

Hasta el momento, no sabemos cuándo los barcos podrán ir, aunque la mayoría han dicho que irán a partir de julio, coincidienco con la reapertura de los puertos, cuando se espera haya cesado también el receso de operaciones de los cruceros. Lo que sí se sabe con certeza es que los cruise tours o excursiones terrestres que las líneas de crucero ofrecen antes o después del viaje en barco, están cancelados por este año. La mayoría de hospederías que son propiedad de las líneas de crucero, como Holland America y Princess Cruises, tampoco abrirán. Por eso y por la incertidumbre que todavía rodea el panorama de viajes, muchos han decidido posponer sus viajes para el 2021.

Eso no quiere decir que no se pueda planificar desde ahora, por lo que Travel Alaska, la agencia oficial de información del destino, invita a conocer Alaska Virtual, reconociendo que todos necesitamos un escape de la realidad que estamos viviendo actualmente. Destacan que como es imposible salir de los hogares, al menos es posible recibir “un poquito de aire fresco” a través de sus cámaras web en vivo, vídeos grabados y los medios sociales donde están transmitiendo, y así de paso se puede no solo disfrutar de las bellezas de Alaska, sino también empezar a planificar su viaje.

Parque Nacional y Reserva Katmai

En su página travelalaska.com recomiendan empezar el paseo virtual por el Parque Nacional y Reserva Katmai. En un vídeo que es seguido por millones depersonas, se puede ver a los impresionantes osos pardos que llaman hogar a estelugar, donde ellos se pueden dar un baño en el río Brooks. Establecido en 1918, este parque, en el noreste de Alaska y de la Isla Kodiak, y solo accesible por avión o por bote, es un hábitat importante no solo para los miles de osos, sino también para los salmones. Info.: https://explore.org/livecams/zen-den/brown-bears-meditation

Parque Nacional de los Fiordos Kenai

Otra recomendación es seguir por el Parque Nacional de los Fiordos Kenai, es el lugar perfecto para ver los intimidantes glaciares, quizás la atracción turística más impresionante de Alaska. En el recorrido virtual, de la mano de una guardabosque que le llevará a ver Kenai y la Bahía de la Resurrección, verá montañas, lagos y los animales más icónicos que hacen de este lugar uno de los más bellos del estado. Al ver el vídeo tendrá una magnífica idea de cómo es hacer kayak en medio de glaciares, una de las excursiones que puede hacer durante su visita, pero intensa, solo recomendada si está en buenas condiciones físicas. También podrá ver las medidas que se toman para descender o caminar en los glaciares, una actividad imperdible que hay que hacer aunque sea solo una vez en la vida. Para los menos aventureros, al menos visitar el glaciar luego de un corto vuelo en avionetas o helicópteros, será suficiente para una experiencia inolvidable. La visita al parque, que es mayormente accesible por barcos pequeños, es uno de los tours favoritos de viajeros de crucero, que solo lo ven desde el agua. Usualmente se va en botes que salen diariamente desde Seward, que es la manera más fácil de admirarlo en una visita corta. Desde los botes se puede apreciar parte de los glaciares y numerosos animales marinos y aves como águilas y si va con suerte, verá hasta ballenas. Princess Cruises tiene un hotel, el Kenai Princess Wilderness Lodge, que es como la puerta de entrada a ese Parque Nacional, y en el que se alojan sus pasajeros cuando combinan algunos tours terrestres con sus cruceros. Info.: https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-parks-service/kenai-fjords/exit-glacier-tour

Ruta de Totems en Sitka

También podrá tener un vistazo de la Ruta de Totems en Sitka, un pueblito ubicado en el Pasaje Interior de Alaska, prácticamente en el medio del Bosque Nacional Tongass. Esta es otra de las excursiones más populares para los viajeros de cruceros que visitan la pequeña y pintoresca ciudad, que al igual que otras ciudades del sureste de Alaska, como su capital Juneau, está accesible solo por aire o por mar. La Ruta de los Totems está ubicada en el Parque Histórico Nacional de Sitka, considerado el parque federal cultural más antiguo de Alaska. Aunque albergaba tótems que el gobernador de Alaska, John G. Brady, compró entre 1903 y 1905, muchos de los que pueden verse hoy son réplica. Los tótems son unas figuras de madera tallada a las que se les adjudica un carácter protector en ciertas culturas y el parque donde están es el mismo donde se efectuó la Batalla de Sitka, entre las tribus nativas tlingit, Haida y los cazadores de pieles rusos. Desde el terminal de cruceros se puede ir caminando, (menos de una milla) o puede utilizar fácilmente el transporte público que lo llevará directo. Info.: https://www.nps.gov/sitk/learn/photosmultimedia/totem-trail-virtual-tour.htm

Bellas fotografías

Si quiere disfrutar de los mejores escenarios de Alaska, incluso mientras trabaja remoto desde su casa, puede descargarlos para usar como background de su computadora si utiliza el app de Zoom. En Travelalaska.org encontrará preciosas fotografías de la aurora boreal, de glaciares y del Parque Nacional Denali, entre otras de las atracciones turísticas más importantes de ese destino.

Aurora boreal en Alaska. (Suministrada)