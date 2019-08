La lista de artículos prohibidos para llevar a bordo de los cruceros (y que siempre están publicadas en sus sitios web), es bastante conocida y, en la mayoría de los casos, van de la mano con el sentido común. Por ejemplo, no se permite llevar armas de fuego, cuchillos, espadas, ningún tipo de drogas ni planchas de ropa, velas, pirotecnia o sustancias inflamables.

Pero hay otros accesorios, algunos de ellos bien de moda, cuyo permiso se ha flexibilizado en algunos casos (o siempre se han permitido y no lo sabías) y que podrían interesarte. Mira la lista:

- Drones. Cada vez más de moda, el uso de estos aparatos electrónicos son muy regulados, pero no solo por las líneas de barco, si no por las autoridades de cada país. Aunque hace unos años todos los barcos los prohibían, tanto Royal Caribbean como Carnival Cruises, lo permiten en tu equipaje. Pero las restricciones son bastantes y tienes que seguirlas, para evitar que te los confisquen. La primera y lógica, es que no pueden usarse mientras estás en el barco, aunque también son enfáticos en que es responsabilidad del pasajero orientarse sobre las leyes de cada país que se visite en cuanto al uso de drones. Lo usual es que ya en tierra no se permitan cerca de los barcos, aeropuertos ni de oficinas especialmente gubernamentales, pero en muchos lugares y dependiendo del uso que les vayas a dar a tus vídeos y fotografías, necesitarás una licencia o permiso. En el caso de Royal Caribbean destacan que tampoco se pueden usar en sus islas privadas, como CocoCay y siempre se recomienda que esté en el equipaje “carry on”. En algunas líneas de cruceros, el dron se considera como cualquier otro artículo prohibido y será confiscado hasta el final del viaje.

- Consolas de videojuegos. Aunque no están en la lista de artículos prohibidos de la mayoría de los cruceros, son muchos quienes se preguntan si pueden llevar su Xbox, PS4 o cualquier otro vídeo juego que tiene que conectarse a un televisor. Técnicamente sí puedes, (debe ir en tu equipaje de mano para que no se dañe), pero para muchos fans de estos electrónicos, la peor noticia es cuando llegan a la cabina y ven que no pueden usarlos, porque los televisores tienen inhabilitados los HDMI y, por lo tanto, no pueden conectar el juego. Y todos los que tienen niños que usan estos juegos saben lo que eso representa en una semana de vacaciones. La buena noticia es que en el barco está prohibido aburrirse, porque hay entretenimiento de sobra, pero si es importante para ti o tu familia, puedes llevar una pantalla o un televisor portátil donde tu niño conecte su juego. Otra opción es llevarle películas o juegos descargados en su tableta o teléfono.

Las planchas de cabello están permitidas; las prohibidas son las planchas de ropa. (Shutterstock.com)

- Planchas de cabello. Es increíble la cantidad de preguntas que hacen las viajeras sobre este accesorio que, para algunas, es indispensable. Sí están permitidas, las prohibidas son las planchas de ropa, pero si bota humo (que es usual) y si se calientan mucho, asegúrate de que esté lejos de los detectores de humo de la cabina para evitar que se activen. Si viajas en cabina con balcón, abre la puerta del balcón mientras la usas. De todas maneras, siempre recuerda desconectarla y evita ponerla sobre la cama o superficies que puedan quemarse, todas, medidas similares a las que tomarías en tu casa, pero que a veces se olvidan. Justo esta semana en Orlando, Florida, se reportó un incendio con bastante daños a numerosas habitaciones en el Renaissance Hotel, frente al parque SeaWorld, por dejar una plancha de pelo desantendida.

- Patinetas, patines y segways. Algunas líneas permiten que los traigas en tu maleta, pero en ninguno de los casos puedes usar estas patinetas, patines o segways a bordo. Carnival los tiene en su lista de permitidos, pero destaca que estos accesorios grandes, con excepción de los patines, deben ser de los que se doblan.