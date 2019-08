A pesar de que las vacaciones ya acabaron para la mayoría de los estudiantes en Puerto Rico, es de todos sabidos que el buen clima que tenemos en la isla nos da la opción de poder visitar cualquier de los 78 municipios en cualquier momento del año.

En esta ocasión, daremos una visita imaginaria hasta el sureste de la isla, donde se encuentra el municipio de Salinas que fue fundado el 22 de julio de 1851. Este es conocido como el “Pueblo del Mojo Isleño” gracias al sabroso mojo que se utiliza en los restaurantes del área para marinar pescado frito hecha a base de salsa de tomate, aceite, ajo, hoja de laurel y cebolla.

Salinas tiene como vecinos a los municipios de Coamo, Aibonito y Cayey, al norte; a Guayama, al este y Coamo al oeste. Al sur está uno de sus mejores recursos atractivos: el mar Caribe.

Son las aguas del Caribe las que le dan vida a este pueblo que desde hace muchos años se caracteriza por ofrecer de los mejores restaurantes de la isla para comer pescado frito, confeccionado de cualquier modo, pero siempre con la recomendada salsa al mojo isleño. Esto llevó a que el área de la Playita, pegada al mar, tenga sobre 22 restaurantes especializados, 12 de los cuales son considerados de alta cocina. Es por eso por lo que cualquier visita a este pueblo debe tener una parada a degustar los ricos manjares del mar.

Lo mejor de Salinas

Según Luis Martínez, director de la Oficina de Turismo del Municipio de Salinas, este pueblo se destaca por:

1. Sus cayos - Salinas es uno de los pueblos que tiene mayor cantidad de cayos. Son alrededor de 20, de los que sobresalen cayo Matías y cayo Ratones, los cuales son visitados por personas en lanchas o kayaks.

2. Zona histórica - Donde estuvo la Central Aguirre azucarera se encuentra el poblado corporativo donde todavía quedan alrededor de 20 casonas que se pueden visitar.

3. Casa de Caracoles - Esta es una casa forrada con miles de caracoles por su dueño, incluyendo su auto. Esta se ha convertido en una parada obligatoria al visitar el municipio.

4. Albergue Olímpico - Cuenta con uno de los parques acuáticos más grande en Puerto Rico. Además de las chorreras, la piscina de olas, y las áreas para niños, incluye un minigolf, montañas de escalar y el Museo Olímpico de Puerto Rico, entre otros.

5. Salinas Speedway - Todos los miércoles la pista está disponible para competencia abierta, para aquellos que quieran poner a prueba la velocidad de su auto en el cuarto de milla. Durante todo el año, en algunos fines de semana se hacen actividades internacionales.

Visitas guiadas

El Municipio de Salinas, a través de su Oficina de Turismo, ofrecen visitas guiadas durante todo el año.

“Como parte de nuestros servicios ofrecemos visitas guiadas por las rutas urbanas e históricas, así como una de kayak y otra en bicicleta, para visitar varios cayos o playas”, comentó Martínez. “La Oficina de Turismo está abierta los siete días de la semana y contamos con 21 guías turísticos certificados por la Compañía de Turismo, con licencia de navegación y de primeros auxilios para trabajar cualquier situación en los viajes con los turistas. Todos ellos están capacitados para hacer las rutas urbanas e históricas”.

Las rutas guiadas por el pueblo, donde el guía acompaña a los visitantes, son gratuitas y hacen un recorrido histórico por el poblado corporativo de la antigua Central Aguirre, donde todavía hay unas 20 casonas, el Teatro y el Terminal del Tren. Esta se combina con la zona urbana, incluyendo la plaza del pueblo, la casa alcaldía, la iglesia Nuestra Señora de la Monserrate, la Plaza del Mercado, así como la Casa de Caracol y la zona gastronómica.

Por otro lado, por $10 cada una, se ofrecen las visitas en kayak y en bicicletas. Los recorridos en kayak incluyen conocer el cayo Matita, de playa de arena blanca, así como el cayo la Mata, lugar donde se pueden disfrutar de organismos vivos en su ambiente natural como mantarrayas, aguavivas y peces voladores, entre otros. Los viajeros estarán acompañados por dos guías turísticos. El kayak está incluido en el precio. Por otro lado, los turistas también pueden hacer la ruta de bicicletas de montaña que los lleva hacia varias playas que existen dentro de la zona conocida como Punta Arena. De igual forma, se proveen las bicicletas y los cascos.

Todas las visitas guiadas se llevan a cabo de lunes a viernes, a las 9:00 a.m., y los sábado y domingos a las 9:00 a.m., 11:00 a.m. y 1:00 p.m. Se recomienda hacer reservación, llamado al 787-824-4077, ya que los tours tienen una capacidad máxima de 35 personas, aunque las personas pueden llegar a la hora indicada a la Oficina de Turismo, localizada en la Comunidad Playa, calle 701.

Próximos eventos

El primer viernes de cada mes se lleva a cabo el Mojo Culinary Fest en la Plaza de Recreo Las Delicias. “Es una actividad donde se invitan a participar a todos los restaurantes de la zona para que la gente pueda degustar lo que es nuestra oferta gastronómica. También hay artesanos y se ofrece un espectáculo musical en tarima por las noches. El evento empieza cerca de las 12:00 p.m. hasta alrededor de las 12:00 de la madrugada”, añadió Martínez.