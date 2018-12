¡En sus marcas, listos y fuera! Fanáticos de la adrenalina, prepárense para ver lo nunca antes visto en el mar. Una montaña rusa en un enorme barco, que promete superar las expectativas de entretenimiento logradas hasta ahora en medio del océano. Es Bolt: Ultimate Sea Coaster, que fue anunciada hoy por Carnival Cruise Line, y que debutará en su nuevo barco, Carnival Mardi Gras, en el 2020.

La atracción será construida en Alemania, y tendrá un recorrido de 800 pies, donde no faltarán las vueltas, subidas y bajadas y la aceleración hasta 40 millas por hora, para hacer la experiencia una no solo intensa y larga, sino también rápida. Pero no solo eso, sino que será una muy alta y con vistas espectaculares al mar de 360 grados, ya que los rieles estarán a 187 pies sobre el mar.

Bolt será completamente eléctrica y los carritos, tipo motocicleta, tendrán capacidad para dos personas. Estos tendrán diferentes niveles de aceleración, para que los participantes escojan el que más les gusta, y culminarán con una vuelta alrededor de la icónica chimenea de los barcos de Carnival. Ellos conocerán la velocidad desarrollada al terminar la carrera, y por supuesto no faltará la foto de sus reacciones mientras están disfrutando la atracción.

Christine Duffy, presidenta of Carnival Cruise Line, y quien curiosamente participa en la presentación del video de una manera no tradicional, dijo en un comunicado de prensa que Mardi Gras, tendrá la mayor cantidad de atracciones en el mar para todas las edades. “Será el barco más innovador”, dijo la presidenta, reafirmando el slogan nuevo de la empresa de “Choose Fun”.

Hablar del barco más innovador son palabras en mayúscula y crea más expectativa en una industria de viajes como la de cruceros, que se ha destacado por presentar lo inimaginable en altamar.

A los enormes parques y chorreras acuáticos, en el que Carnival también ha sido pionero, se suman atracciones de otros barcos como los zip lines de los barcos de Clase Oasis de Royal Caribbean, simuladores de carrera de autos de Fórmula 1, como los de los barcos MSC Cruises y pistas de Go Karts eléctricos en los nuevos barcos de Norwegian Cruise Line, entre otras impresionantes atracciones para los viajeros.

El Mardi Gras, que será el primer barco de la empresa con su casco pintado en azul, tendrá como puerto base a Puerto Cañaveral, el puerto quequeda a una hora de Orlando, y en donde tendrá un nuevo terminal de cruceros. Este crucero, que tiene el nombre del primer barco de Carnival que entró en servicio en 1972, es el más grande construido hasta ahora para la empresa, y tendrá un desplazamiento de 180,000 toneladas, que comparados con las 27,000 de ese primer barco, da una idea de cómo han crecido estos colosos de los mares. Aunque faltan muchos detalles por revelar, se confirmó que será el primero en Norte América en usar Gas Natural Licuado, (LNG, en inglés). Un segundo barco de su Clase XL, se empezará a construir en el 2020 y estará listo en el 2022.