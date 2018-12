A punto de concluir el 2018, un año de muchos logros y noticias buenas y solo algunas por lamentar, afortunadamente para la industria de viajes en general, es buen momento para repasar algunos de los destinos que fueron noticia frecuente en nuestra sección de Los Mares. Éstos se mantuvieron repetidamente en el contenido de la sección, tanto por el interés manifiesto de los lectores, como por las novedades que han tenido y porque han sido noticias en el mundo de los cruceros. Aquí te presentamos una selección de cinco:

1. Florida: Tres puertos en la Florida siguen despertando el interés de nuestros lectores. Miami, la Capital Mundial del Crucero acaba de revalidar su corona, recibiendo en un mismo día 52,000 pasajeros en ocho cruceros y un ferry en su “PortMiami”. Además estrenó el Terminal A, “La Corona” construida en alianza con Royal Caribbean, para recibir a su Symphony of the Seas, el barco más grande del mundo y a otros colosos. También fue noticia porque los anuncios no cesan, incluyendo los nuevos barcos que llegarán a ese puerto en el futuro y las mejoras que se seguirán haciendo, incluyendo que tendrá un nuevo terminal para Norwegian Cruise Line y para los barcos de Virgin Voyages, que lo tendrán como puerto base.

Miami es considerada como la capital mundial del crucero. (ELNUEVODIA.COM)

Por otro lado, Ft. Lauderdale/Hollywood, con su Port Everglades también ha dado mucho y bueno de qué hablar, convirtiéndose en el puerto base por la temporada del Celebrity Edge, el barco más innovador del año. Allí también se estrenó el Terminal 25, construido para ese barco. Otros como el nuevo Nieuw Statendam, de Holland America, también lo tienen como su puerto por la temporada invernal.

Y el tercero, Puerto Cañaveral, sigue siendo uno de los más atractivos para los viajeros, por su cercanía a Orlando (a una hora), porque es el puerto base de los cruceros de Disney, que siempre son muy populares, y porque es muy fácil coordinar unos días de vacaciones en los parques de Orlando con un crucero de variada extensión. Desde allí salen barcos de las principales líneas hacia el Caribe y otros, que viajan desde Nueva York, lo tienen como puerto de visita.

2. Canal de Panamá: Aunque fue en mayo de 2017 cuando se estrenaron las nuevas esclusas del Canal de Panamá (haciendo historia el Disney Wonder, de Disney Cruise Line, como el primer barco de pasajeros en cruzarlas) el interés por conocer esta maravilla de la ingeniería naval y sus novedades, no decae. Sin embargo, son pocos los barcos que hacen el cruce y algunos de ellos salen desde Florida. ¿Qué tal para tu lista viajera de 2019? Princess Cruises, Holland America y Oceania, son algunas líneas de crucero que tienen rutas que lo incluyen pero la cantidad de viajes es bastante limitada.

Ciudad de Panamá. (ELNUEVODIA.COM)

3. Travesías por el Danubio:Los idílicos viajes de barcos de río siguen ganando popularidad. Una de sus ventajas es que las rutas se mantienen casi todo el año (con excepción de unas semanas entre enero y febrero) pero sin duda, su momento culminante lo tienen a finales de noviembre hasta cerca de Navidad, cuando se celebran los famosos Mercados Navideños, que este año parece que alcanzarán récord de asistencia. En especial, Viena, Linz y Salzburgo, en Austria, así como Regensburg y Munich, en Alemania, se destacan en itinerarios de barcos como el Crystal Mozart, de Crystal Cruises.

Los idílicos viajes de barcos de río siguen ganando popularidad. (ELNUEVODIA.COM)

4. Alaska: El destino siempre incluido como uno de los favoritos de viajeros de crucero, volvió a generar interés y ser noticia porque este año tuvo más opciones que nunca, incluyendo barcos nuevos. Este fue el caso del Norwegian Bliss, que estrenó en Miami en mayo y dedicó toda su temporada inaugural a las travesías por Alaska, con tanto éxito que el año que viene no solo volverá de mayo a septiembre, sino que la empresa llevará otro gemelo, el Norwegian Joy a la región.

Alaska es un destino muy popular entre los viajeros de crucero. (ELNUEVODIA.COM)

5. Cuba: La curiosidad que siempre ha despertado este país y el que tantos estadounidenses tienen lazos familiares allí o han nacido en el hermano país caribeño, hacen del destino uno muy solicitado. Las travesías desde Estados Unidos empezaron en el 2016, pero su popularidad no ha disminuido, al contrario, aumenta. Incluso hay barcos Premium y de lujo viajando, como Regent Seven Seas y Viking, además de que estamos viendo itinerarios extendidos a varias ciudades, no solo La Habana. Algunos van a Cienfuegos y Santiago de Cuba y casi todos hacen “overnight” en algunos de los puertos. Las noticias y novedades (además de alguno que otro cambio en las leyes para viajeros), han hecho que Cuba sea un destino de noticias todo el año.