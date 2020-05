Prepárese para visitar los parques de Walt DisneyWorld en Orlando, reservando el día específico de su visita, con menos visitantes, mascarilla puesta y para que le tomen la temperatura a la entrada. Es sin duda la nueva experiencia de visita a Disney, al igual que está pasando en muchas otras atracciones de Orlando, pero una que ayudará a la seguridad de sus visitantes y también de su personal, a tono con lo que impone la pandemia del coronavirus. Esto, a partir del 11 de julio, cuando reabrirán al público de manera limitada, con solo dos de sus parques: Magic Kingdom y Animal Kingdom y posteriormente el 15 de julio, cuando reabrirán Epcot y Hollywood Studios.

Todas esas medidas fueron incluidas en la propuesta presentada hoy por el gigante del complejo de parques de atracciones de Orlando, y el mayor empleador de Florida, ante el Grupo de Trabajo y Recuperación Económica del Condado de Orange. El documento, presentado por Jim MacPhee, vicepresidente senior de Operaciones, deberá contar con el visto bueno del alcalde de Orange, Jerry Demings y luego con la aprobación del gobernador Ron DeSantis.

Para la aprobación del plan, presentado en la misma reunión donde los parques de SeaWorld presentaron el suyo, no se anticipan mayores contratiempos ya que la ciudad ha estado otorgando permisos para las reaperturas de las atracciones turísticas grandes y pequeñas. Universal Orlando Resort ya recibió el visto bueno para abrir desde el 1ro. de junio y al público general el 5 de ese mes. Además y como han hecho para otorgar los otros permisos, las autoridades de salud y del gobierno del condado de Orange, han visitado los parques para evaluar los protocolos “en vivo” en los mismos parques.

La reapertura, por fases, que no incluyó información de los hoteles, tiene muchas similitudes con lo que han hecho en Disneyland de Shanghai, China, que fue su primer parque en abrirse, el 11 de mayo, aunque en Orlando, con cuatro parques temáticos, dos acuáticos, y más de 23 hoteles, la operación es gigantesca y compleja. En esa ciudad de Florida, están cerrados desde el 16 de marzo.

Lo primero que llama la atención del plan es confirma los rumores de que se tendrá que reservar para visitarlos. MacPhee dijo que proveerán información más adelante. También el que cerrarán varias experiencias en los parques que son más interactivas y que suspenderán temporeramente los encuentros con personajes, los fuegos artificiales y los desfiles, todas actividades muy populares dentro de esos parques, pero que promueven aglomeración de visitantes.

Además presentaron el estricto plan y los ajustes en limpieza que harán para cumplir con todos los requisitos de las autoridades de salud y de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Entre éstos, limitar drásticamente la asistencia a los parques, y limitar la capacidad en sus medios de transporte, incluyendo autobuses y monorriel, así como menos visitantes en las tiendas y restaurantes. También minimizar todas las actividades que requieran contacto con superficies, y esto incluirá tener disponibles más restaurantes con órdenes hecha por celular y promover que no se use efectivo para los pagos, sino a través de tarjetas, Apple Pay y a través de los Magic Bands (las pulseras que sirven también para entrada y llave a los hoteles).

Lo anterior se une a todas las medidas de desinfección, higiene y recomendaciones a los visitantes de lavarse las manos frecuentemente y mantener el distanciamiento social que ya se ha hecho rutina en el “nuevo normal” de vida.

Algunas de esas medidas se han implementado ya para la reapertura de Disney Springs, que reabrió el 20 de mayo, pero MacPhee destacó que esa primera fase de reapertura de los parques servirá para evaluar y seguir ajustando criterios de acuerdo a los resultados.

Ese “Task Force”, compuesto por las autoridades de salud y ejecutivos de la industria turística, es el mismo que ha evaluado todas las reaperturas de las atracciones de la ciudad, en su mayoría ya abiertas.

SeaWorld reabrirá el 11 de junio

En la misma reunión, Marc Swanson, CEO Interino de SeaWorld Parks & Entertainment comandó la presentación del plan de reapertura de SeaWorld, Aquatica y Discovery Cove, que esperan reabrir el 10 de junio para sus empleados y para el público el 11 de junio.

La empresa dijo en su presentación que mejorará cada aspecto de sus operaciones para hacerlas más seguras a tono con los requisitos establecidos para reabrir por las autoridades de salud.

Los parques de SeaWorld requerirán el uso de mascarilla, implementarán medidas de distanciamiento social, un proceso exhaustivo de desinfección, se tomará la temperatura de los visitantes y empleados, y a estos además se les ofrecerá un adiestramiento sobre las medidas de protección del coronavirus. Si los empleados están enfermos, se les pedirá que no acudan a trabajar.

A los visitantes que no tengan mascarilla, les proveerán una, aunque no se dijo si será o no con costo adicional.

Las nuevas medidas se notarán desde la entrada, con espacio suficiente para cumplir con el distanciamiento social. En cuanto a las atracciones, las filas estarán marcadas, para que haya separación entre las personas y se eliminarán las filas para personas solas, “single riders”.