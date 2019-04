Parece que lo que viene nuevo de Harry Potter, en Universal OrlandoResort, ofrecerá una mezcla de emociones, desde pasar por la velocidad de una montaña rusa intensa, hasta ofrecerte el encuentro con cinco criaturas mágicas, que te harán pasar de la risa… al susto. Ellas estarán en Hagrid’s MagicalCreatures Motorbike Adventure, la nueva montaña rusa de The Wizarding World ofHarry Potter-Hogsmeade, en Islands of Adventure, que estrenará el 13 de junio.

De las cinco reveladas, la sorpresa mayor fue el “Escreguto de Cola Explosiva” o el “Blast-Ended Skrewt”, que no había aparecido en las películas. Descrito como un cruce entre un escorpión gigante y un cangrejo alargado, esta criatura fue creada por Hagrid, uno de los personajes de las películas de Harry Potter y el guía de esta nueva experiencia. Aquí te encontrarás cara a cara (o cara a cola) por primera vez en la historia con la criatura (que tendrá un olor poderoso), mide ocho pies de largo y tiene peligrosa cola explosiva, que lanza fuego que se enciende, una altura de 10 pies, un aguijón enorme y pesa más de 6,000 libras.

Escreguto de Cola Explosiva. (Suministrada)

Estas se introdujeron por primera vez en Harry Potter and the Goblet of Fire, y también se mencionaron en Harry Potter and the Order of Phoenix y Harry Potter and the Half-Blood Prince.

Otra de las criaturas son los centauros, con cabeza, torso y brazos humanos, unidos al cuerpo de un caballo. Este arquero misterioso estará listo para atacar. Como dato curioso, en Harry Potter y la Piedra Filosofal, Hagrid es amigo de las manadas de centauros ya que él regularmente entra al Bosque Prohibido para ayudar a las criaturas heridas. Ellos habitan el bosque en manadas de entre 10 y 50 y son conocedores de la curación mágica, la adivinación, el tiro con arco y la astronomía.

Centauro con cabeza, torso y brazos humanos. (Suministrada)

También estará el Lazo del Diablo o Devil's Snare, que aunque no es una criatura mágica, sino una planta extraordinaria y peligrosa, tiene habilidades mágicas. Pero cuidado, porque a menudo estrangula a las personas que la tocan con sus diestras lianas enredadoras. Un detalle para que te vayas preparando, es que el Lazo del Diablo crece en ambientes húmedos y oscuros, y tiene una fuerte aversión hacia la luz y el fuego, así es que ya es un tip, para cuando te subas en la montaña rusa. Y otra advertencia: quizás hasta termines enredado dentro del espesor de esta planta peligrosa, pero mantener la calma, te podría ayudar. El Lazo del Diablo también apareció por primera vez en la película Harry Potter y la Piedra Filosofal cuando Hermione les mostró a sus amigos cómo derrotar su fuerza peligrosa.

Lazo del Diablo. (Suministrada)

Por su parte, el toque travieso lo pondrán los Duendecillos de Cornualles, o Cornish Pixies, unas criaturas voladoras, que agarran a personas desprevenidas por las orejas y las llevan hasta el tope de un árbol o de un edificio alto. Ellas, que son más de 20 en el recorrido, miden 13 pulgadas de alto y armarán líos frecuentes en el famoso carro azul. Los Cornish pixies hicieron su primera aparición cinematográfica en Harry Potter y la Cámara Secreta durante la clase de Defensa contra las Artes Ocultas de Gilderoy Lockhart.

Duendecillos de Cornualles. (Suministrada)

Y claro, Fluffy, el Perro de Tres Cabezas, no podía faltar. De hecho, fue el primero en anunciarse y algo esperado. El perro gigante, que pesará 8,000 libres, es el guardián de la Piedra Filosofal, (pero que se queda dormido al escuchar música), estará en lo más profundo del Bosque Prohibido.