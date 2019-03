La popularidad de fiestas internacionales sigue creciendo como la espuma en Orlando, Florida. La cantidad de visitantes y los residentes que llegan cada vez de más lugares del mundo, han hecho que se celebre de todo. Desde las fiestas patrias latinas hasta eventos como el “St. Patrick’s Day”, lo que claro, llega extendido a una celebración que en vez de un día, dura todo un fin de semana, y se hace en el pub irlandés más grande de Estados Unidos: en el Raglan Road Pub, de Disney Springs, a donde acuden turistas de todas partes del mundo.

Este año el Mighty St. Patrick’s Festival en el Raglan Road se extiende desde hoy viernes al domingo en ese pub que es uno muy popular en cualquier época del año, pero que en estos días tiene desde comida especial hasta artistas traídos especialmente de Irlanda. Aunque las festividades son en honor a San Patricio, el patrón de Irlanda, la fiesta no es original de ese país europeo, sino que se inventó en Boston, donde se hizo el primer Desfile de San Patricio, en 1737.

Fish and Chips (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media)

¿Cómo se celebra a San Patricio? Con buena cerveza, con comida y con mucha música, y todos esos elementos están presentes.

La comida incluye el “Hog in the Box”, con cerdo asado con papas pequeñas, cebolla caramelizada y salsa de manzanas; el “Heavenly Ham”, con bacon glaseado, repollo, papas y pasas con cidras y los infaltables “Fish & Chips”, tan tradicionales y típicos como los que comerías en Irlanda. También el “Raglan Risotto”, con calabacín, setas y parmesano y un clásico pudín de harina y mantequilla con crema de “butterscotch”. Esto además de platos del menú regular, curiosamente trabajados por el chef ejecutivo Heberto Segura, nacido en República Dominicana, quien ya lleva 13 años con la empresa y ha viajado a Irlanda para conocer más la comida auténtica de ese país.

Chef Heberto Segura (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media)

“La comida es bien típica pero le damos un toque global y más internacional porque nuestros visitantes vienen de todas partes del mundo”, dijo Segura.

Entre plato y plato, hay bebidas especialmente creadas como “The Pride of the Peninsula” con ginebra irlandesa, “fever tonic”, limón y pepino. El ritmo contagioso de la música es parte de la celebración, con las bailarinas de baile irlandés que se presentan regularmente en el pub y con artistas invitados especialmente para la ocasión, como Ben Gunnery, un virtuoso del violín y otros instrumentos, considerado una súper estrella de la música irlandesa, que ha trabajado con la música en películas como Lord of the Rings y las de Harry Potter. Este año vuelve la banda Young Dubliners y el trío de hermanas Maca, entre otros.

Pollo empanado (Gregorio Mayi/Especial para GFR Media)

El pub que tiene un enorme salón y ambiente familiar, extiende la celebración a su terraza donde también hay música en vivo. Las actividades del festival no tienen costo adicional para los comensales, excepto el domingo 17, día oficial de San Patricio, con un “cover” de $10 por mayores de 18 años. Y como siempre, los auténticos irlandeses nos recuerdan que nunca llamemos a la celebración St. Patty's, porque es “St. Patrick's Day” o “St. Paddy's”, y que el verdadero trébol de la suerte, su “shamrock”, tiene tres hojas, y no cuatro.