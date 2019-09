La oscuridad total, o en el otro extremo luces centelleantes que ciegan, las cadenas y sogas sobre la cara, ruidos intensos que te sobresaltan cuando menos lo esperas y personajes sacados de las películas de misterio más intensas, todos estos elementos reunidos en una sola noche te dejan con pesadilla cuando regresas a casa. Y eso es solo una probadita de la experiencia que tienen quienes acuden a las Halloween Horror Nights de Universal Orlando Resort, un evento especial que ya empezó y se extiende hasta el 2 de noviembre en noches selectas.

Un recorrido la noche de estreno en un RIP Tour (disponible para el público general, por un costo adicional), nos llevó por los 10 laberintos o casas de terror completamente nuevas este año. Como quieras llamarle, el resultado es el mismo, un susto de horas que parece interminable y que ni siquiera se alivia cuando vas por las calles de Universal Studios, el parque donde se celebra. Allí, nadie se escapa a una motosierra, a un zombie o a personajes grotescos, que año tras año llenan las calles para asustar cuando menos lo espera. Este año hay cinco Scare Zones o zonas de terror adicionales a las casas, que incluyen el Anarch-Cade Scare Zone (basada en los juegos de arcade de los años 80), zombies y vikingos.

Esta producción del complejo de parques de entretenimiento es tan bien lograda, que visitantes de todas partes de Estados Unidos, acuden y hacen sus planes con tiempo para ir a Orlando. La experiencia nunca es igual a años anteriores, así que vale la pena ir, aunque se hayan visto otras ediciones del evento, que va por su año 29, haciendo que se conozcan como las HHN29.

La gran novedad es el laberinto de Ghostbusters. La historia de los Cazafantasmas ha trascendido generaciones y sigue gustando en este año que celebran el 35 aniversario de la primera película, y cuyo estribillo, ¿A quién vas a llamar? ¡Ghostbuster! coreaban cientos de personas mientras hacían la fila para entrar. En el laberinto basado en la película, están Peter, Ray, Egon y Winston, los cuatro investigadores paranormales en su búsqueda por erradicar amenazas sobrenaturales que crean caos en la ciudad de Nueva York, con fantasmas de todos los tamaños.

“Esta fue una de las casas que nos tuvo pensando por mucho tiempo, porque si bien es de misterio, tiene comedia, y el resultado de la unión de esos dos géneros nos complace mucho”, explicaron Show Blake Braswell, Director de Shows, Charles Gray y Patrick Braillard, de Universal Orlando Resort. A medida que entramos en la casa de terror, y pasamos por la Biblioteca Pública de Nueva York y el Templo de Gozer, nos encontramos cara a cara con una gran variedad de criaturas paranormales, desde el voraz Slimer hasta el todopoderoso Gozer el Gozerian y en su forma más destructora, el Stay Puft Marshmallow Man, para enfrentarse a los espíritus demoníacos y sobrevivir la noche. ¡Aterradora pero divertida!

Pero Stranger Things, basada en la popular serie exclusiva de Netflix no se queda atrás, en este segundo año en las HHN29. La presentación en el evento de prensa, de Priah Ferguson, que hace el papel de Erica en la serie, encendió el ánimo de los presentes, cuando ella misma confirmó que entrar a la casa le dio miedo. “El nivel de detalles que lograron es asombroso, en realidad da mucho miedo”, dijo. Con ese mensaje previo y el hecho de que ese laberinto basado en las temporadas dos y tres, es el más grande y largo de este año, salir de allí parecía interminable. ¡Está excelentemente logrado como para hacerlo sentir atrapado y sin salida!

Si quiere algo más espeluznante, el de Us, basado en la mente creativa de Jordan Peele y la película de Universal, le dará lo que quiere. Las tijeras en cada esquina se gana la corona, mientras se ve a Adelaide Wilson, y la pared de espejos de pesadilla; pero también una que impactó el viernes, en la noche de estreno, fue la de Yeti: Terror of the Yukon. Figuras gigantescas y peludas que salen del techo, de cada esquina o detrás de una roca, parecen teñir de sangre todo lo que supone es un escenario nevado, horripilante y que da la sensación de interminable agonía.

Otras casas este año son Nightingales: Blood Pit (original de Universal) y un clásico presente son los Monstruos de Universal, donde aparecen Drácula, Frankenstein, The Mummy, y el Hombre Lobo, entre otros. También se rodeará de asesinos en la intensa House of 1000 Corpses, inspirado en la película del mismo nombre (un “paseo entre cadáveres que parece interminable y sin escapatoria); los payasos asesinos de Killer Klowns from Outer Space, y suspirará con ternura y miedo en el cementerio de niños, Graveyard Games.

Espectáculos que vale la pena ver

Por primera vez se está presentando un show especial de Halloween sobre la laguna. Marathom of the Mayhem proyecta en pantallas de agua gigantescas, icónicas escenas de películas como Stranger Things, Ghostbuster y de Universal Monster. Con la música, y más de 100 fuentes, efectos especiales y láser, resulta un espectáculo bien entretenido.

Pero el otro show, Academy of Villains: Altered States, con un look muy al estilo de Las Vegas, es uno de variedades que mantienen cautiva a la audiencia. Aunque la Academia de Villanos se presenta ya por cuatro años, este show es completamente nuevo y lo tiene todo. Desde música y canciones, con un alto nivel de energía, hasta malabaristas y un contorsionista que te hará cuestionarte si en realidad tiene huesos.

Muchas de las atracciones están abiertas, así como los lugares de comida, aunque hay comida, bebida y mercancía especial para el evento y kioscos distribuidos a través de todo el parque.