El viaje prometido por Universal Orlando Resort, que a partir del 13 de junio te sumergirá en bosques espesos mientras paseas rápidamente por una motocicleta, tendrá un nuevo componente. Se trata de Hagrid, la figura animada más realista que esos parques de entretenimiento han hecho hasta ahora y estará en Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, la nueva montaña rusa que abrirá en esa fecha.

A esta le han puesto todos los detalles imaginados para hacer que luzca bien real y no es para menos, ya que la aventura por la que él te llevará tiene hasta el nombre de este guardabosque de Hogwarts, el propio profesor que cuidará las criaturas mágicas. De estas ya adelantamos que serán al menos cinco incluyendo a Fluffy, el Perro de Tres Cabezas y los traviesos Cornish Pixies o Duendecillos de Cornualles.

Durante el paseo por el Bosque Espeso, los invitados se verán cara a cara con Hagrid mientras su figura animada, tan real que parecerá de verdad, intentará contener el Escreguto de Cola Explosiva (otra de las criaturas mágicas) y los guiará por el bosque.

Para crear esta figura, Universal Creative, el equipo responsable de crear las atracciones de Universal, pasó miles de horas creando con un lujo de detalles descritos como nunca antes hecho. Además, trabajaron junto al actor Robbie Coltrane, quien hace el papel de Hagrid en las películas de Harry Potter, para desarrollar la figura animada más avanzada y realista de su tipo. Cada detalle de Hagrid es aut?éntico a lo que se ha visto en las películas de Harry Potter, hasta su icónico paraguas rosado.

Para crear esta figura, Universal Creative, el equipo responsable de crear las atracciones de Universal, pasó miles de horas creando con un lujo de detalles descritos como nunca antes hecho. (Suministrada)

La figura animada tiene 24 movimientos corporales y expresiones faciales, imitando con exactitud los movimientos exactos de Robbie Coltrane como Hagrid de las películas de Harry Potter. Ya se revelaron varias curiosidades de esta figura, como que una imagen digital de la boca de Robbie Coltrane fue usada para crear los dientes de Hagrid, que su cara fue esculpida meticulosamente a mano, el vestido fue diseñado por el mismo equipo quien creo su vestuario para la película y que Robbie Coltrane grabó un libreto creado especialmente para Hagrid en esta nueva aventura

El tamaño de esta figura animada es de 7’6” exactamente proporcional al Hagrid de las películas de Harry Potter.

Thierry Coup, vicepresidente Senior de Universal Creative dijo que la empresa ha estado trabajando sin descanso para asegurarse que la esencia completa de Hagrid sea capturada con la máxima atención a cada detalle. “Queremos que nuestros invitados se sientan completamente sumergidos en esta aventura totalmente nueva”, dijo Coup.