El parque Disney’s Hollywood Studios, uno de los cuatro que tiene Walt Disney World, en Orlando, Florida, podría tener en este 2019 el mejor año de su historia. Como prueba, y en anticipo a la celebración de su 30 aniversario, el 1 de mayo, reunió un reducido grupo de periodistas, para mostrarles en adelanto lo que es la mayor expansión no solo de ese parque, sino de todos los que tiene alrededor del mundo: Galaxy’s Edge, la Tierra de Star Wars, que estrena en Orlando el 29 de agosto.

Galaxy’s Edge, la Tierra de Star Wars, estrenará en Orlando el 29 de agosto. (Suministrada)

Muchos padres tal vez no recuerdan la primera vez que vieron una película de Star Wars, pero lo que sí saben es cuándo llevaron a sus hijos a ver una. Y es que la trama de esta saga ha pasado de generación en generación pero hasta ahora solo en las pantallas de cines, televisión o juegos. Lo cierto es que ha sido motivo de crear historias familiares inolvidables, de tiempo compartido en familia, de momentos para jugar con las espadas de los buenos y los no tanto... y en unos meses se podrá no solo caminar por un planeta de película, sino también recrear la historia propia, haciendo realidad el sueño de cada uno.

“Me parece que Star Wars Galaxy’s Edge es una historia que hemos estado esperando más de 40 años, de poder tener un planeta donde vivir cada uno nuestra realidad de Star Wars. Entras a Batuu y en un minuto te puedes encontrar con soldados de la Resistencia o con Storm Troopers. Es un planeta para ser explorado, lleno de detalles. Todos los visitantes van a sentir que esta es como nuestra historia, porque hemos creado el Planeta Batuu para que vivamos todos nosotros nuestra historia”, dijo el Imagineer Diego Parra.

Durante este año, se estarán vendiendo mercancía exclusiva que incluye orejitas que prenden de noche y con luces laser parece que pelean unas con otras. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

En un vistazo limitado a uno de los modelos de la enorme área del nuevo mundo temático, Parra nos mostró las dos entradas que tendrá. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero el recorrido fue suficiente para revelar la magnitud de este mundo temático de 14 acres, con que contará con dos atracciones de tamaño colosal. Aunque se abrirá por fases, la primera incluyendo el Millenium Falcon Smugglers Run, y la segunda Star Wars: Rise of the Resistence, los visitantes utilizarán las dos entradas y se sentirán como si realmente estuviesen entrando en otro planeta, en una experiencia que será completamente distinta a todo lo demás que se puede ver en Hollywood Studios.

“Imagínate poder entrar en la cabina del Millenium Falcon y estar en una de tres posiciones diferentes, el piloto, el ingeniero o el artillero”, añadió Parra, quien destacó que desde pequeño ha sido un fanático de Star Wars desde que vió la película, por lo que es bastante especial para él haber podido trabajar en este proyecto, desde el principio con el mismo equipo de trabajo que tiene más de cinco años en esa labor.

Churros en forma de "lightsabers", las famosas espadas de Star Wars. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Star Wars: Galaxy’s Edge abrirá primero en Disneyland, California, el 31 de mayo. Ya allí los fans están tan listos que se ha creado todo un proceso para poder reservar y visitar la zona temática y, en Orlando, se anticipa llenos totales.

Pero Hollywood Studios se está preparando para ofrecer más novedades de manera de atraer a otros que no sean fans de Star Wars, o que simplemente quieran combinar su visita con otras atracciones.

Toy Story y otros estrenos

Ellos anunciaron que Toy Story Mania, que cumple un año de abierto, y sigue igual de exitoso que el primer día, tendrá un restaurante de servicio completo. Roundup Rodeo BBQ será igual de colorido que toda la zona temática de Toy Story.

Además presentaron más detalles de Mickey’s Runaway Railway! donde mostraron la gran entrada que tendrá en el Teatro Chino del parque. Descrita como una gran atracción similar, es la primera en tener a Mickey y Minnie como protagonistas y debutará en primavera de 2020. Aunque tendrá una historia original, tuvo inspiración del cortometraje Una Flor para Minnie.

Quienes visiten por las próximas semanas podrán comprar dulces y postres especiales, en conmemoración a los 30 años. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Por lo que se ve, el parque estará de celebración por buen rato. “Además de nuestro gran estreno de este año y que todos los visitantes podrán vivir su propia aventura en Star Wars: Galaxy’s Edge, estrenamos el 1 de mayo un nuevo espectáculo nocturno, Wonderful World of Animation, que rinde tributo a Mickey Mouse y que combina proyecciones y fuegos artificiales. Además, recientemente estrenamos Lightning McQueen Racing Academy”, dijo Sarah Domenech, portavoz de Walt Disney World.

Quienes visiten por las próximas semanas podrán comprar dulces y postres especiales, en conmemoración a los 30 años, que incluyen desde bizcochos de celebración de Mickey y Minnie hasta Churros como Lightsabers, las famosas espadas de Star Wars, o bizcochos de Kylo Ren. Además hay mercancía exclusiva de esta fiesta de aniversario que incluye orejitas que prenden de noche y con luces laser parece que pelean unas con otras. También hay gorras, muñecas de Elsa de Frozen, con vestido que se ilumina, pins conmemorativos y las clásicas camisetas.