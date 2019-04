El horizonte de la ciudad de Nueva York, con las siluetas destacadas de los edificios de Chrysler y Empire State, no necesita presentación, pero este año se le añadirán otras muchas atracciones notables, según destaca la revista Architectural Digest.

Este medio se refiere a Hudson Yards, el nuevo vecindario desarrollado por Related Companies y Oxford Properties Group, como una “ciudad dentro de una ciudad, resplandeciente, lujosa, multiuso, arquitectónicamente impresionante y muy diversa, con viviendas, oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes y zonas verdes, que renueva espectacularmente la zona de Midtown West".

Hudson Yards es considerado como el mayor desarrollo inmobiliario privado en la historia de los Estados Unidos. (Agencia EFE)

El barrio más moderno del área combina oficinas, residencias de lujo, zonas de ocio, arte y un colegio. (Agencia EFE)

Los residentes, empleados y visitantes del nuevo barrio, dispondrán de muchos lugares acogedores para admirar, curiosear y pasear. Se espera que esté completamente listo en el 2022. (Agencia EFE)

Un impresionante rascacielos de 92 pisos y la estructura "Vessel" llaman la atención del lugar. El espacio que ocupa es ya mayor al Rockefeller Center y duplicará en tamaño al nuevo World Trade Center. (Agencia EFE)

En el centro de la plaza se asienta "Vessel", una estructura destinada a ser un punto focal de Hudson Yards. (Agencia EFE)

"Vessel" tiene una altura equivalente a un edificio de 16 plantas, 154 tramos de escaleras y unos 2,500 escalones y 80 descansos de escaleras. (Agencia EFE)

En la zona destacarán los amplios parques, jardines y asientos al aire libre con sombra y más de 28,000 plantas. El maestro de este megaproyecto es el magnate Stephen Ross. (Agencia EFE)

Los visitantes dispondrán en las plazas públicas de senderos peatonales bordeados de más de 1,000 metros de paredes de asientos de jardín. (Agencia EFE)

El sitio tiene amplias conexiones con el servicio de trenes, el metro, la autopista West Side, el túnel Lincoln y los ferris en el río Hudson. (Agencia EFE)

El vecindario cuenta con zonas en la plaza destinadas a eventos especiales. (Agencia EFE)

El centro artístico "The Shed" acomoda a una audiencia sentada de 1,250 personas o más de 2,000 de pie. (Agencia EFE)

"The Shed" se adapta para respaldar todo tipo de trabajos creativos. (Agencia EFE)

El centro comercial "The Shops & Restaurants" cuenta con más de 100 tiendas y una colección de restaurantes. (Agencia EFE)

Hudson Yards (HY) es el nuevo centro cultural del Nuevo West Side de Manhattan, y este nuevo vecindario es una plantilla para el futuro de las ciudades, señalan desde este emprendimiento inmobiliario.

El barrio ha comenzado a ser ocupado y a funcionar: por ejemplo los alrededor de 25 restaurantes que integran la denominada 'Dining Collection', abren en marzo junto con inmuebles vecinos, mientras que el centro artístico The Shed abre en abril, y la primera torre residencial, 15 Hudson Yards, está vendida en más del 60 por ciento.

Para 2020 está prevista la apertura de Edge, una plataforma triangular de observación, que se situará a1,100 pies de altura en la torre 30 Hudson Yards y cuyo vértice se proyectará unos 66 pies hacia fuera de la fachada del edificio, convirtiéndose en el balcón público más alto de la ciudad, según Curbed New York.

Nuevo corazón de lujo

Para Related y Oxford este nuevo barrio, situado en el corazón de Manhattan, donde el High Line termina y comienza Midtown, ubicado entre las avenidas 10 y 12, desde West 30th hasta West 34th Street, impulsará el área donde ha sido construido, desde su pasado industrial hacia un futuro que redefinirá Manhattan.

Y es difícil ponerlo en duda cuando se conocen las características del considerado como el mayor desarrollo inmobiliario privado en la historia de los Estados Unidos y el mayor desarrollo en la ciudad de Nueva York, desde el Rockefeller Center.

El sitio incluye más de 18 millones de pies cuadrados de espacio comercial y residencial, con más de 100 tiendas, una colección de restaurantes, alrededor de 4,000 viviendas, el centro de artes The Shed dedicado a nuevos trabajos en artes escénicas y visuales y cultura popular, así como 5,66 hectáreas de espacio público abierto.

También cuenta con una escuela pública con capacidad para 750 personas y con el primer Equinox Hotel del mundo con más de 200 habitaciones, según HY.

El área que rodea al nuevo barrio tiene un pasado rico e histórico, que incluye el apogeo del Chelsea Hotel, el costoso puerto de la ciudad y la revitalizada del escenario gastronómico y artístico de los barrios de Chelsea y Hell's Kitchen, según HY.

Hudson Yards tiene amplias conexiones con el servicio de trenes de cercanías, el metro, la autopista West Side, el túnel Lincoln y los ferris a lo largo del río Hudson, en un vecindario repleto de actividad, y conocido por sus galerías de arte, restaurantes, bares y tiendas de moda y diseño internacional, así como por el célebre parque elevado de High Line, en Chelsea.

Además de los imponentes rascacielos de oficinas (10, 30, 50 y 55 Hudson Yards), viviendas (15 Hudson Yards) y uso mixto, con residencias y el Equinox Hotel (35 Hudson Yards) y el centro comercial ‘The Shops & Restaurants’, los residentes, empleados y visitantes de nuevo vecindario, dispondrán de muchos lugares acogedores para admirar, curiosear y pasear.

Centro de arte

The Shed reunirá a artistas de la música contemporánea y clásica; la pintura; los medios digitales; el teatro; la literatura; la escultura y la danza, en una estructura móvil que se adapta para respaldar todo tipo de trabajos creativos bajo un mismo techo.

Este centro artístico dispone de ocho niveles, tiene una carcasa móvil exterior telescópica que se despliega sobre el edificio base y se desliza a lo largo de rieles hacia una plaza contigua duplicando la huella del edificio. Con ello genera un espacio para actuaciones, instalaciones y eventos a gran escala, que puede acomodar a una audiencia sentada de 1,250 personas o más de 2,000 de pie.

Para su temporada inaugural, hace dos días, el espacio artístico encargó más de una docena de exposiciones, presentaciones y conferencias. Se presentarán artistas reconocidos y emergentes del mundo del performance y las artes visuales, que ofrecerán una variada programación interdisciplinaria.

Entre ellos, el cineasta Steve McQueen debutará su serie “Banda sonora de América”. El proyecto consta de cinco actuaciones nocturnas de músicos afroamericanos emergentes, que exploran las raíces de la forma de arte.

Otros trabajos muy esperados que aparecen en la programación incluyen el concierto teatral “Cornucopia” de Björk; el documental “Yellow Tape” sobre la instalación “Auras Anónimas” de la artista Beatriz González; y el musical de kung fu “Dragon Spring Phoenix Rise”, con canciones remezcladas de Sia.

Los precios de admisión variarán según el evento, pero el 10% de los boletos para todas las presentaciones estará disponible por $10 para familias de bajos ingresos, como parte del enfoque de The Shed en “equidad y democratización”.

Plazas públicas y jardines

En el barrio destacarán los amplios parques, jardines y asientos al aire libre con sombra y más de 28,000 plantas de diferentes colores, escalas y texturas. Dispondrá de más de 200 árboles maduros, plantas de bosque y jardines perennes, que han sido diseñados para convertirse en un nuevo lugar de reunión a la hora del almuerzo o para disfrutar de una comida nocturna en el West Side de Manhattan.

Los árboles, jardines y parches de flores silvestres albergarán aves migratorias y polinizadores, y los visitantes dispondrán de senderos peatonales bordeados de más de 3,281 pies de paredes de asientos de jardín para sentarse, relajarse y descansar.

La pieza central “Vessel”

En el centro de la plaza se asienta una espectacular estructura destinada a ser un punto focal de Hudson Yards, por la que las personas podrán subir y bajar, pudiendo disfrutar de unas vistas impresionantes de Nueva York y nuevas perspectivas la ciudad y del barrio desde diferentes alturas, ángulos y puntos de vista.

Esta gigantesca estructura de acero, más ancha en su parte superior que en su base y cuya forma recuerda a un panal de abejas, tiene una altura equivalente a un edificio de 16 plantas, se compone de 154 tramos de escaleras idénticos entre sí e interconectados de forma intrincada, tiene unos 2,500 escalones y 80 rellanos, y ofrece más de 5,200 pies de camino vertical.