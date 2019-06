Los fans de Jafar, La Reina, Dr. Facilier y Maleficent, entre otros villanos de Disney, tienen un lugar especial en el Mundo Mágico de Walt Disney World, donde ir a celebrar con ellos en una noche también muy especial. En Magic Kingdom se estrenó anoche el Disney Villains After Hours, un evento que requiere boleto separado y que se presentará en noches selectas hasta el 8 de agosto y que muestra el lado siniestro de muchos personajes de la historia de Disney, que están también entre los favoritos de siempre.

La actividad comienza oficialmente a las 10:00 p.m. y se extiende hasta la 1:00 a.m., pero quienes tienen boleto pueden entrar desde las 7:00 p.m. e inclusive ir disfrazados de su personaje favorito, siempre cumpliendo con las guías de disfraces de estos parques, que entre otras cosas no permiten que te cubras el rostro.

Entrar a uno de estos eventos “after hours” de Disney, quiere decir que los visitantes casi tendrán el parque solo para ellos. Imagínate entrar a más de 20 atracciones prácticamente sin hacer filas, incluyendo la siempre llena montaña rusa de Seven Dwarfs Mine Train (recorrer el parque a tu antojo, tener numerosas oportunidades de fotos, hasta con una “Purple Wall” y encontrar momentos en que tienes toda una “calle” de ese Magic Kingdom casi vacía.

El programa especial de la noche incluye desde el nuevo “Villains Unite the Night”, un espectáculo con música, bailes y por supuesto, villanos, en el Castillo de Cenicienta, donde se proyectas luces y figuras en diferentes tonos y colores, con elementos como fuego. Es allí donde llega Hades, el Señor de la Muerte, envuelto en llamas y donde precisamente aparecen Jafar, La Reina, Dr. Facilier y Maleficent. Antes del espectáculo, que dura unos 20 minutos y se realiza varias veces por noche, está otro imperdible del evento: el Dragón de Maleficient que se presenta por primera vez en las noches, lanzando fuego y que es uno de los elementos más llamativos del Festival of Fantasy Parade que se presenta diariamente por las tardes en ese parque.

Otros imperdibles son la visita a dos atracciones que tienen elementos de villanos incluidos por primera vez, la de Pirates of the Caribbean Space Mountain. Allí te esperan desde piratas hasta sonidos fantasmales, respectivamente y con la ventaja de que la fila es de unos minutos. Eso sí, los personajes solo los verás en los espectáculos especiales, porque contrario a otro tipo de eventos, no están disponibles para retratarse con los visitantes.

Alrededor del parque hay comida, bebida y mercancía temática para la compra, incluyendo camisetas y las clásicas orejas y postres inspirados en personajes como Cruela, Maleficent y el Emperador Zurg. Dentro de los que más llamaron la atención están el Yzma’s Llama Potion, una bebida fría de Fanta de fresa y el Maleficent Cone sprinkles violetas.

Estos postres y mercancía ameritan que te lleves presupuesto extra, porque no los conseguirás en ningún otro momento en ningún parque, pero otro de los beneficios de comprar este tipo de boleto para la fiesta, es que incluye gratis mantecados, botellas de agua, refrescos y pop corn ilimitados, en diferentes estaciones alrededor del parque (ya eso de por sí es un buen ahorro).