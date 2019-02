Ya tiene nombre y fecha. El 13 de junio será un día de fiesta para los muggles (humanos que no tienen ninguna habilidad mágica) pero que son fans de Harry Potter, ya que abrirá en Islands of Adventure, de Universal Orlando Resort, la nueva atracción Hagrid’s MagicalCreatures Motorbike Adventure, la más esperada por quienes siguen esta saga de Harry Potter.

Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure es la montaña rusa que estará en The Wizarding World of Harry Potter y que Universal había prometido cuando cerró Dragon Challenge, otra montaña rusa en el área. Para esta han indicado que tendrá tecnología sofisticada y que superará la anterior, así que tiene en espera a los amantes de atracciones intensas, aunque no han dado datos adicionales sobre el funcionamiento y lo que traerá.

En una breve descripción (han mantenido en secreto los detalles de esta novedad), la empresa de parques temáticos dijo que será la primera vez que los visitantes podrán unirse a Hagrid para, literalmente, volar por los alrededores del Castillo de Hogwarts.

Según la descripción, la atracción será una montaña rusa emocionante que hará reencontrarse cara a cara con algunas de las criaturas más raras de ese mundo mágico del mago inglés, creado en la imaginación de la escritora J.K. Rowling y hecho realidad en los parques de Universal.

The Wizarding World of Harry Potter Hogsmeade fue el primer mundo de Potter que se abrió en Islands of Adventure, en el 2010, cuya máxima atracción ha sido Harry Potter and The Forbidden Journey, dentro del Castillo de Hogwarts. Este mundo temático fue seguido por The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley, abierto en Universal Studios en el 2014, y cuya máxima atracción por el momento es Escape from Gringotts, una atracción multisensorial, e intensa, donde aparecen Harry, Ron y Hermione, entre otros personajes.