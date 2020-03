Aunque en Orlando no hay casos confirmados del Covid-19, a muchos viajeros le preocupa si deben o no continuar con sus planes de viaje, hacia la ciudad más visitada de todo Estados Unidos, y donde la muchedumbre en sus parques temáticos, es la orden del día. Esta preocupación por los viajes en tiempo de coronavirus se acentuó con la alerta emitida el sábado por el Departamento de Estado Federal, que recomienda no viajar en cruceros o a lugares donde hay muchedumbre, particularmente para personas que tienen condiciones de salud previa o están en riesgo, como las de edad avanzada.

Los eventos en los parques temáticos más importantes siguen como pautado, y no se ha hablado de cierre. Incluso se espera que acudan más personas que en las semanas previas, ya que los viajes de primavera, aprovechando el Spring Break, que va desde mediados de marzo hasta abril, es una de las temporadas en que más visitantes se reciben. En una visita rápida durante el fin de semana, tanto a Magic Kingdom, de Walt Disney World, como a Universal Studios, de Universal Orlando Resort, los parques se veían llenos de familias, grupos de jóvenes y visitantes de todas las edades, y las filas eran extensas, en su mayoría.

Para Dennis Speigel, presidente de International Theme Park Services, Inc., líderes en la industria de consultoría sobre parques temáticos, los principales parques de Orlando, Walt Disney World, Universal Orlando Resort, SeaWorld y otras atracciones turísticas, están siguiendo bien de cerca la evolución del coronavirus. “Hay gran preocupación, de eso no hay duda y ya ellos llevan tiempo planificando y preparándose. Empresas como Disney han estado adiestrando a los empleados, fumigando, desinfectando las áreas y haciendo modificaciones hasta de su manejo de desperdicios”, dijo Speigel.

En conversación telefónica, Speigel aclaró que la inquietud es mayor ahora porque se acercan las vacaciones del Spring Break, y para él, el efecto del coronavirus se dejará sentir sin duda en la cantidad visitantes. “Ya he escuchado cancelaciones de hoteles para la temporada, al igual que de vuelos. Culturalmente las madres son quienes tienen principalmente el poder de decidir sobre las vacaciones y muchas de ellas no van a querer exponer a sus hijos a una situación que piensen que podría afectar su salud”, dijo.

Para Speigel la industria de turismo va aprendiendo de cada crisis. "Recordemos cómo el 9/11 cambió todo en los patrones de comportamiento de viajes en los viajeros y en las empresas. Esto va a tener un impacto similar y, cuando pase, veremos cambios significativos”, comentó.

Ante la pregunta de si cree que los parques de Orlando cerrarán (algo que no se ha anunciado, pero que preocupa a muchos viajeros que ya tienen planes), el experto dijoque eso es difícil de predecir pero que está seguro que regirán las mismas guías que siguieron en los parques asiáticos que han cerrado (como el Disney de Shanghái y Hong Kong). “Si tienen que hacer ajustes a corto plazo, porque la situación lo amerite, lo harán, aunque eso implique dejar de ganar”.

Como recomendación a los viajeros, él dijo que hay que estar alerta a las noticias, estudiar las condiciones locales de los lugares a visitar y hacer la decisión más conveniente para ellos como individuos. “Lo peor que pueden hacer es tomar una decisión basada en el miedo, lo mejor que pueden hacer es que la tomen basada en la información correcta”, dijo.

Actividades siguen como programadas

Hasta el momento, no se han anunciado cancelaciones de eventos en los parques, aunque sí la ciudad ha tenido cancelaciones de importantes convenciones como la HIMSS Global Health & Exhibition, con una asistencia estimada de más de 44,000 profesionales de la salud.

En Walt Disney World continúa el Festival Internacional de Jardines y Flores en Epcot, que empezó el 4 de marzo y se ofrece diario. También los visitantes siguen acudiendo con normalidad para disfrutar de la nueva atracción de Hollywood Studios, la Mickey & Minnie’s Runaway Railway, estrenada también el 4 de marzo.

El Mardi Gras de Universal Orlando, sigue por su parte en todo su apogeo, todas las noches, hasta el 2 de abril, con las actividades como programadas. Este viernes, tienen en agenda y confirmado hasta ahora, el concierto de Luis Fonsi.

Igualmente SeaWorld y Busch Gardens, siguen con sus festivales gastronómicos, el Festival de Siete Mares y el Festival de Comidas y Vinos, respectivamente.