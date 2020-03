Ahora habrá que esperar unas semanas más para subirse a Hagrid's Magical Creatures MotorbikeAdventure, la montaña rusa más popular de The Wizarding World of Harry Potter, en el parque de Islands of Adventure. Ese, y todos los parques de Universal Orlando Resort, que incluyen a Universal Studios y el acuático Volcano Bay, estarán cerrados hasta el 19 de abril, según anunció la empresa hoy, al igual que su parque de Hollywood, California.

“Estamos extendiendo el cierre de Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood hasta el 19 de abril mientras continuamos respondiendo a las condiciones actuales y manteniendo la seguridad y salud de nuestros miembros del equipo y visitantes que son nuestra prioridad principal”, dijeron.

El cierre incluye también los hoteles del resort, que han suspendido todas sus operaciones en Orlando y a Universal CityWalk en ambos destinos. Aunque en su comunicación establecieron una fecha específica, indicaron que continuarán monitoreando la situación y haciendo ajustes según sean necesarios, de acuerdo a la guía de las agencias de salud y funcionarios gubernamentales.

Esto es un cambio a lo previamente anunciado, de que abrirían a finales de marzo, pero no es sorpresivo, sino esperado. Las autoridades gubernamentales del condado de Orange, donde se encuentra Orlando, ordenaron a sus residentes permanecer en sus casas durante dos semanas, a partir del jueves, 26 de marzo a las 11:00 p.m., hasta el 9 de abril a la misma hora. Esto elimina automáticamente la posibilidad de hacer cualquier actividad turística ya que solo se permitirá salir para hacer actividades esenciales, incluyendo relacionadas con la salud, el empleo o la compra de comestibles.