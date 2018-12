Una vez más Puerto Rico vuelve a ser noticia al ser seleccionado por la famosa revista Vogue como el principal destino que los turistas deben visitar en el 2019, en el tema "Here's Where to Travel in 2019".

La autora del artículo, Christina Pérez, escribió que a un año de haber sido golpeada por el huracán María, la "Isla del Encanto" ha renacido. Destacó, además, que la mayoría de las hospederías reabrieron con renovaciones maravillosas, es uno de los destinos más económicos del Caribe y hay más de 100 vuelos directos desde Estados Unidos.

“Está distinción que le hacen a Puerto Rico, al igual que las otras que hemos recibido en las pasadas semanas, es un reconocimiento al trabajo de todos los que componen la industria turística local y todos los puertorriqueños que a diario ofrecen lo mejor de si para hacer de la isla un destino de primera”, señaló Brad Dean, principal oficial rjecutivo de Discover Puerto Rico.

Al ser seleccionado por Vogue, Puerto Rico se posiciona como un destino de lujo, con hoteles premium y una gastronomía de calibre mundial. El ejecutivo resaltó que la reciente apertura del Dorado Beach, a Ritz Carlton Reserve, el San Juan Hotel & Casino, O:LV y el St. Regis son algunas de las propiedades que ayudan en los esfuerzos que Puerto Rico realiza para llegar a ese mercado exclusivo.

Otros destinos reseñados fueron: Queensland, Australia; French Polynesia; Cambodia, Belize y Cairo, Egipto.