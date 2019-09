Continuando con su compromiso social, más de 100 empleados del barco Empress of the Seas de Royal Caribbean prepararon más de 20,000 comidas que ya fueron llevadas a Freeport, Bahamas, para ser entregadas a los afectados por el paso del huracán Dorian.

Los empleados prepararon sandwiches, frutas y snacks y Royal Caribbean International, la empresa matriz de cruceros, que agrupa también a Celebrity Cruises, dijo que en los próximos días barcos adicionales de su flota, como el Symphony of the Seas, Celebrity Equinox, Mariner of the Seas y el Harmony of the Seas, repetirán el proceso.

Empleados de Royal Caribbean prepararon sándwiches para entregar en Las Bahamas. (Suministrada)

Además de los alimentos, el Empress of the Seas llevó a bordo 47,000 botellas de agua, 362 generadores, 25,000 pies cuadrados de plywood, 55,400 pañales y 7,500 libras de alimentos para perros.

También hoy, pasajeros y empleados de Royal Caribbean que están a bordo del Symphony of the Seas, contribuirán con la gente de Bahamas. El barco, que tiene a bordo un grupo de boricuas en un viaje organizado por José Falcón, de Vacation Mode by José Falcón, se suponía que iba a tener un día de navegación completo. “Originalmente íbamos a CocoCoay, que todavía está cerrada y luego nos dijeron que tendríamos un día de navegación extra. Pero el capitán anunció anoche por el sistema de sonido del barco, que estarían durante toda la mañana llevando suministros a Freeport, la ciudad principal de Grand Bahamas. Fue muy emocionante y hubo aplausos y lágrimas por parte de los pasajeros”, dijo Falcón. El indicó que en su visita a Nassau encontraron la isla intacta, al igual que el Hotel Atlantis, donde estuvieron de excursión, y que Royal Caribbean les dio un crédito equivalente a un día de crucero adicional por no visitar CocoCay y otro por haberse acortado el barco, que salió desde Miami un día más tarde de lo previsto.

José Falcón y grupo de boricuas en el Atlantis-Foto Jose Falcon. (Suministrada)

La empresa se había comprometido a donar $1 millón a Las Bahamas, cuyas islas Abaco y Grand Bahamas fueron impactadas directamente por Dorian cuando pasó por el área como un huracán de categoría 5, dejando tras de sí una estela de destrucción. Además va a igualar cada dólar que donen sus pasajeros y empleados.

En el 2017, tras el paso del Huracán María, varios de los barcos de Royal Caribbean llegaron cargados a nuestro puerto de San Juan, trayendo ayuda humanitaria y llevando pasajeros hacia la Florida. Estas obras humanitarias, fueron repetidas en otras islas afectadas por los huracanes Irma y María.

Suministros para Freeport Bahamas. (Suministrada)

“Para asegurarnos que esos donativos lleguen a los más necesitados, colaboraremos con el Gobierno de Bahamas y con la Fundación para el Desarrollo Panamericano, una organización sin fines de lucro con la que han hecho alianza, así como un conglomerado de organizaciones locales de caridad”, dijo Royal Caribbean. ‘No podemos hacer que se vayan los malos recuerdos de Dorian, pero podemos empezar a hacer que las cosas sean mejores desde hoy”, dijo Richard Fain, Chairman y CEO, de Royal Caribbean Cruises Ltd.