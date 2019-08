En la mayoría de los cruceros las comidas de sus restaurantes o comedores principales es muy buena, variada y de calidad. También hay muchos en los que sus bufés reúnen los anteriores requisitos. Pero no podemos negar que la experiencia gastronómica de los barcos ya no está completa si no se come en algunos (o en todos) los restaurantes de especialidad que tienen.

Con eso en mente, siempre recomendamos llevar un presupuesto adicional para disfrutar por lo regular de cenas, (en algunos casos, almuerzos), que aunque han subido de precio en los últimos años, siguen siendo muy económicos comparados con restaurantes de ofrecimiento similares en tierra.

Sin embargo, estamos claros, hay que ahorrar, sobre todo tomando en cuenta que cada vez hay más opciones atractivas para gastar a bordo. Aunque el costo típico del crucero siempre incluye comida y entretenimiento en abundancia, de eso no hay duda, en las vacaciones nos damos ciertos lujos, como ir al spa y queremos experiencias que no hacemos en la vida diaria, y una de las favoritas es ir a comer a restaurantes de excelencia.

Existen varias maneras de disfrutar la mejor comida en los cruceros sin gastar mucho. (Gregorio Mayí /Especial para GFR Media)

Las siguientes ideas te ayudarán a probar lo mejor de la comida de tu crucero, gratis o con un costo muy razonable.

- Aprovecha el brunch y eventos especiales los días de mar. Es curioso que eso pasa desapercibido para la mayoría de los viajeros. Casi todos los barcos hacen brunch en sus días de mar, pero lo anuncian discretamente en el programa del día y muchos no lo toman en cuenta. ¡Son buenísimos y gratis! El mejor ejemplo reciente lo tuvimos en el Viking Sea, en una travesía por Canadá, con un despliegue de sabores en comida y bebida, difícil de igualar. En Silversea son igualmente sabrosos y variados; en Carnival y otros barcos grandes usualmente lo hacen en uno de los comedores principales, con menú fijo pero especial y hay barcos que los sirven en las piscinas. El horario va desde temprano en la mañana hasta pasado el mediodía, así que si te levantas tarde, no te lo pierdes. Igualmente sucede con los BBQ, como los que ofrecen los barcos de Carnival en el Pig & Anchor o durante fiestas en la cubierta de piscina.

- Come en los restaurantes de Solarium o áreas para adultos. En estos sirven menú saludables variados y muy buenos, también gratis. Los Solarium de los barcos Clase Oasis de Royal Caribbean, son impresionantes y su almuerzo, de los mejores; también los de Celebrity Cruises. Carnival hace poco inició en los barcos grandes un bar de ensaladas en el Serenity, su espacio de adultos. Todos ellos son gratis.

- Si vas a comprar paquetes de restaurantes de especialidad, hazlo antes del viaje. Es más económico que si esperas estar en el barco. Eso sí, tienes que pagarlo al momento de la compra. Aunque hay paquetes que te incluyen todos los restaurantes, para ahorrar puedes comprar por ejemplo, uno de tres restaurantes que te da una buena idea de la comida de especialidad. Al momento de seleccionarlos, ten presente que son temáticos con menú específico, así que asegúrate que ofrezcan el tipo de comida que prefieres.

- Viaja cuando hay ofertas que te incluyen los restaurantes de especialidad. Con estas ofertas “sales de oro”, porque en ocasiones te incluyen una o varias cenas. Norwegian Cruise Line tiene variedad de ofertas extendidas para ciertas salidas e itinerarios donde seleccionas extras incluidos que puede ser la comida de estos restaurantes.

- Reserva para solo un restaurante de especialidad. Reiteramos que la comida de los restaurantes incluidos es bastante buena, así que si necesitas mantenerte en presupuesto, escoge uno solo para una noche especial. Los precios y menú varían dependiendo de los barcos pero en promedio van desde $15 por persona (Carnival tiene varios muy buenos a ese precio), hasta más de $50. Aunque la mayoría incluyen propina, no incluyen bebidas.

- Ve a almorzar en vez de cenar. Es una buena opción para disfrutar del ambiente del restaurante y de algunos de sus platos. Los almuerzos se han hecho cada vez más populares, porque además de ser más económicos, hay personas que no les gusta comer en la noche. En algunos casos, el almuerzo son gratis, aunque el menú es bien limitado.

Una cosa es una cosa...