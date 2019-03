El mundo temático más esperado del 2019, Star Wars: Galaxy’s Edge, abrirá el 29 de agosto, anunció hoy Walt Disney World. La apertura es sorprendentemente antes de lo anticipado y la empresa dijo que esto es debido a la gran expectativa que ha creado.

La tierra temática de Star Wars, que ocupará 14 acres de terreno en el parque de Hollywood Studios, en Orlando, contará con el Millenium Falcon, una nave tamaño real, que será una de sus principales atracciones. Han dicho que es enorme, y ofrecerá una experiencia interactiva (perfecta para aminorar la espera o al menos hacerla entretenida) e incluso un encuentro con personajes (habrá varios alrededor de toda el área temática, incluyendo los Stormtroopers).

La apertura será por fases, siendo la primera ese 29 de agosto. Los visitantes se transportarán tan pronto entren, al planeta Batuu, donde sentirán los olores, sabores, sonidos y tendrán un buen vistazo de ese lugar. Además, se sentirán como parte de la historia de la saga de Star Wars cuando prueben la comida galáctica y las bebidas, pero sobre todo cuando puedan controlar ellos mismos el famoso Millenium Falcon. La segunda fase abrirá más tarde este año aunque no se ha dicho la fecha y contará con Star Wars: Rise of the Resistance, la atracción descrita como la más ambiciosa hecha hasta ahora en los parques, y donde tendrá lugar la batalla entre el Primer Orden y la Resistencia. En Disneyland, en Anaheim, California, se abrirá Star Wars: Galaxy's Edge, el 31 de mayo.

Está confirmado que ambas tierras serán casi idénticas, así que el adelanto que han dado de aspectos como la comida en California, se espera que sea un reflejo de como será en Orlando. Lo más reciente revelado muestra a “Docking Bay 7 Food and Cargo”, que tendrá varios usos, como uno de los espacios de comida, y que será una especie de “Food Truck” intergaláctico, según lo describe el blog oficial de Disney.

Dentro del menú ya se adelantó el “Ithorian Garden Loaf”, un “meatloaf” hecho a base de plantas, y servido con vegetales asados majados y salsa de setas, así como las “Smoked Kaadu Ribs”, unas costillas de cerdo con un pan de maíz y blueberry.

La entrada a Star Wars Galaxy Edge estará incluida en el precio de admisión, pero lleva tu presupuesto. Las probabilidades dicen que no querrás salir de allí sin tu sable de luz o tu androide, que podrá ser pre fabricado o construido por los visitantes.