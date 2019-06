Con el inicio de la semana, las expectativas de los amantes de las atracciones intensas, están en el punto culminante en Orlando. Y es que el jueves, 13 de junio, se inaugurará Hagrid’s Magical Creatures MotorbikeAdventure, la montaña rusa más esperada de este año en esta ciudad y basada en Harry Potter.

La atracción, parte de The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, en el parque de Islands of Adventure de Universal Orlando Resort, te llevará a un viaje de pura adrenalina a través del Bosque Prohibido. Mientras estás a bordo, te vas encontrando con criaturas mágicas, ya sea que subas en una motocicleta casi voladora o en el otro tipo de carrito que tiene al lado, con el que subirás, bajarás y tendrás la caída más dramática que hasta ahora ofrezca una montaña rusa en Estados Unidos: una caída de los rieles por 17 pies, en la atracción más larga de Florida, que cuenta con 5,053 pies de rieles, dura poco más de cinco minutos y tiene una velocidad de hasta 50 millas por hora.

Esta nueva atracción tiene una duración de más de cinco minutos y alcanza una velocidad de hasta 50 millas por hora. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)



Quienes hemos estado en inauguraciones de atracciones en Orlando anteriormente ya sabemos que el día de la apertura hay que tener dos cosas, paciencia y tiempo disponible. Las filas no solo para entrar a la atracción, sino al parque prometen ser kilométricas y, si son como las anteriores (cómo olvidar cuando abrieron los dos The Wizarding World of Harry Potter), tomarán horas. Pero la empresa de parques no promueve ni acepta que nadie vaya allí a hacer “camping”, aunque sí ya confirmaron que podrían abrir más temprano ese día.

Sin embargo, de las experiencias anteriores y anticipando la altísima asistencia que tendrán ese día, todos los parques temáticos han aprendido y en este caso, la empresa acaba de anunciar unos tips para hacerte la experiencia más fácil:

1- Mantente pendiente al anuncio de Universal sobre el horario de ese día y llega con al menos dos horas de anticipación a la hora de apertura.

2- Si tienes un poquito de paciencia, y esperas al menos al día siguiente, el 14 de junio, podría ya estarse usando la “Virtual Line”. Esa fila virtual la solicitas directamente en el app oficial de Universal Orlando Resort, y con eso puedesdisfrutar de otras atracciones mientras esperas el turno en la montaña rusa de Hagrid.

3- Para la fila virtual espera llegar al parque de Islands of Adventure, abres el app y selecciona el botón de Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure. Selecciona cuántas personas hay en tu grupo, y la hora en que quieres hacer la fila (dependiendo de la disponibilidad). Esto no tiene costo, pero recuerda que tienes que estar dentro del parque para hacer esta fila virtual. El Express Pass, el boleto con costo adicional, para entrar casi sin fila a las atracciones, no está disponible para esta.

4- A la hora confirmada, ve directo a la entrada de la atracción designada para la fila virtual. Allí escanearán tu pase virtual y te dejarán pasar.

5- Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure no es la única atracción en The Wizarding World of Harry Potter. Entre otras, en Hogsmeade está el impresionante Castillo de Hogwarts, donde está Harry Potter and the Forbidden Journey, y en el otro parque del resort, Universal Studios, está Diagon Alley, que cuenta como atracción principal a Harry Potter and the Escape from Gringotts. Puedes ir de parque a parque montado en el Hogwarts Express, para el que se requiere que tu boleto de admisión para el día, sea de “parque a parque”.

6- Se espera que a partir de esa fecha se pueda seguir usando la fila virtual para Hagrid, una modalidad que ha gustado muchísimo y que se estrenó en Universal Studios con la atracción Jimmy Fallon’s Race Through New York y también se usa en Fast & Furious: Supercharged.

7- De todas maneras, estas otras recomendaciones clásicas no fallan y te ayudarán a pasar más fácilmente el tiempo de las filas largas que se anticipan en medio del intenso calor y humedad de estos días en Orlando: mantente hidratado, viste con ropa de colores claros y frescos, lleva zapatos cómodos y usa bloqueador solar. Si vas con niños, lleva algo para entretenerlos (la estatura mínima para la atracción es de 48 pulgadas).