"¡Será Epico!" Esa era la promesa de UniversalOrlando Resort para el gran anuncio que harían hoy y que tenía a todos especulando, sobre si sería un nuevo parque temático, una gran atracción o toda una tierra temática. Y al fin se acabaron los rumores, y sí, por fin llegará Universal’s Epic Universe, el nuevo parque temático de ese complejo de entretenimiento.

Este es el primer parque en abrir en Orlando desde el 1999, cuando se inauguró Islands of Adventure, el segundo de la empresa de entretenimiento, que con Epic tendrá su cuarto parque, para el que harán la mayor inversión en su historia, según destacó el presidente y jefe ejecutivo de Comcast Corporation propietaria de los parques, Brian L. Roberts, en el anuncio realizado hoy.

(Suministrada)

De acuerdo a la empresa, su visión es crear una experiencia de otro nivel que cambie para siempre el entretenimiento de parques temáticos, y llevar a los visitantes en un viaje donde las historias más queridas se expandirán a mundos vibrantes y donde el viaje se convertirá en una aventura como su destino final.

El nuevo parque temático (para el que se contratarán unas 14,000 personas adicionales en total), también contará con un centro de entretenimiento, hoteles, tiendas, restaurantes, y más. Estará ubicado dentro de un espacio más grande de 750 acres que es casi el doble de la superficie total disponible de Universal en la Florida Central. Universal’s Epic Universe queda a solo unas millas del complejo existente en Southwest Orange County, localizado específicamente al sur de Sand Lake Road y al este de Universal Boulevard.

Con esta confirmación de la construcción, se terminan los rumores que circulaban por varios años sobre lo nuevo de estos parques (mucho se habló del mundo de Nintendo), que han sentado un antes y después para Orlando, especialmente desde la construcción de The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade y The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley. Ambos mundos temáticos que son parte de Islands of Adventure y de Universal Studios, se han convertido en la principal razón de visitar Orlando para millones de turistas que acuden detrás de sentirse dentro de la historia del mago inglés creada en la imaginación de la escritora J.K. Rowlings.

Aunque con el anuncio de hoy, por el momento termina la ilusión de muchos fanáticos sobre detalles de un parque o una atracción basada en Nintendo, los comentarios sobre eso no se detienen pero tampoco los estrenos. El más reciente estreno en grande de Universal Orlando Resort fue Volcano Bay, un parque acuático que a dos años de su apertura, sigue siendo un lleno total y un favorito de los viajeros, pero otras aperturas en sus parques también los han mantenido ocupados, entre ellas, la más reciente, Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, una atracción en el Mundo de Harry Potter, ya considerada entre los expertos, como una de las grandes favoritas y de mejor tecnología.