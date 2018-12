Estamos en plena temporada navideña y todo apunta a que Orlando, Florida, sigue revalidando como uno de los destinos favoritos de los puertorriqueños para pasar estas fiestas. Si eres de los que tienes las maletas hechas para hacer la tradicional visita a Orlando o vas por primera vez, seguro en tu lista de actividades está pasarte uno o varios días en los parques de Universal Orlando Resort.

“No somos tradicionales, nos gusta darles un giro a las festividades y somos un poco traviesos, para hacer que los visitantes de todas las edades lo disfruten. Presentamos espectáculos únicos como The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, nos dijo Celiana Clavell. La boricua nos recibió con un entusiasta “Wepa” y con el “Christmas Spirit” característico de nuestra gente, mientras explicó el programa navideño tanto en Universal Studios Florida como en Islands of Adventure, dos de los parques del complejo vacacional.

Espectáculo de luces The Magic of Christmas at Hogwarts Castle. (Gregorio Mayí / Especial para GFR Media)

Todos los visitantes disfrutarán del gran espectáculo de proyecciones sobre el Castillo de Hogwarts, pero especialmente los fans de Harry Potter que verán elementos icónicos de Potter, con música y su dosis de fuegos artificiales. Durante las noches es cuando más se disfrutan las decoraciones navideñas no solo en The Wizarding World of Harry Potter, Hogsmeade, donde está el Castillo de Hogwarts, sino también en su contraparte, Diagon Alley que está en Universal Studios. La Navidad en The Wizarding World of Harry Potter también incluyen eventos especiales como actuaciones especiales del Frog Choir, compuesto por estudiantes de Hogwarts y sus ranas gigantes, y Celestina Warbeck and the Banshees, uno de los espectáculos de canto más populares de este mundo de magia.

En tu visita a The Wizarding World of Harry Potter, no dejes de probar la Butterbeer caliente, la bebida dentro del Mundo de Harry Potter, en versión caliente solo en esta temporada y que se une a otros ofrecimientos, especialmente dulces navideños en los dos parques.

Los presentes pueden tomar un vaso de Butterbeer caliente. (Suministrada)

Clavell, de Arecibo, lleva 18 años laborando en los parques y actualmente es directora senior de “customing y fabrication”, el departamento encargado de vestuario, pelucas y maquillaje. “Me encantan nuestros eventos de Navidad porque es una actividad para toda la familia, y este año una gran ventaja es que se extienden hasta el 6 de enero”, dice con una gran sonrisa. Además aunque tenemos en un momento a Santa Claus, nuestro personaje icónico navideño es el Grinch, tan lindo y tan feo a la vez, tan gruñón, pero tierno al mismo tiempo… en fin, es parte de cómo nosotros contamos la Navidad y me hace sentir muy feliz, aunque te confieso que siempre lloro de la emoción”, dijo.

Se puede ver al Grinch en el espectáculo Grinchmas Who-liday Spectacular, una narración en vivo del clásico cuento navideño de Dr. Seuss protagonizado por el Grinch. Varias veces al día hay oportunidad de fotos con el personaje e incluso desayunos especiales con él (tiene costo adicional).

Espectáculo Grinchmas Who-liday Spectacular. (Suministrada)

Otro espectáculo que siempre llama la atención es el Universal’s Holiday Parade presentada por Macy’s, con los gigantescos globos de Macy’s, el famoso desfile que se hace desde el 1924 en Nueva York y que es uno de los más grandes del mundo. En Universal Studios Florida, es el único lugar donde se pueden ver esos globos fuera del desfile original. “La colaboración de Macy’s con Universal Orlando Resort lleva ya 17 años y todos los años hay novedades, incluyendo varios globos de Macy’s creados especialmente para Universal. Allí se ven desde los simpáticos Minions hasta Shrek, Fiona y el burro, y los personajes de Madagascar, entre otros” dijo Orlando Veras, representante de Macy’s, que lleva varios años acudiendo al parque para coordinar el montaje del desfile. Una de las ventajas de presentarlo en el parque es tener muy cerca a estos coloridos globos, diferente a cuando se hace en La Gran Manzana, a donde acuden millones de personas anualmente el Día de Acción de Gracias, en lo que se ha convertido en toda una tradición.

En Universal Studios Florida, es el único lugar donde se pueden ver esos globos fuera del desfile original. (Suministrada)

Todas las actividades, excepto los Desayunos con el Grinch, están incluidos en el boleto de admisión de Universal (precio varía dependiendo el día de visita).

Celebraciones de Año Nuevo

Hay varios eventos para recibir el 2019, incluyendo la mayor celebración que se ha hecho en la historia de Universal Studios Florida. Habrá varias zonas de fiesta en las áreas de Music Plaza Stage y Central Park, música bailable, presentaciones de algunos personajes favoritos, confeti y por supuesto, fuegos artificiales (la actividad es para toda la familia y también está incluida en el boleto de admisión).

Además, para mayores de 21 años, y con precio adicional, está el EVE en Universal CityWalk, con acceso a seis clubes nocturnos en CityWalk con bandas en vivo y DJs, una selección ilimitada de platos gourmet, la pista de baile al aire libre más grande de Orlando, brindis de champán a medianoche y fuegos artificiales.

También habrá actividades en los hoteles del resort, incluyendo ROCK-in! en el Hard Rock Hotel, con su propia esfera descendiendo mientras se transmite el conteo regresivo en vivo desde Times Square.