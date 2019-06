El BVI Christmas in July es un evento que se celebra anualmente en las Islas Vírgenes Británicas, específicamente en la playa de Pond Bay, Virgen Gorda. La fiesta es reconocida por reunir cientos de botes de Puerto Rico que zarpan desde Puerto Rico hasta el territorio británico para disfrutar de lo que tradicionalmente son unos días de vacaciones de verano en la Isla. Este año el evento será el sábado, 27 de julio de 2019, comenzando a las 9:00 a.m. y culminando a las 7:00 p.m.

El BVI Christmas in July se celebra en la playa de Pond Bay, Virgen Gorda. (Suministrada)

El organizador principal del evento, Wally Castro Marine y la Oficina de Turismo de las Islas Vírgenes Británicas en Puerto Rico, trabajan todos los años en equipo para traer elementos diferentes al evento y esto a provocado un incremento en la cantidad de botes que se reúnen todos los años en Virgen Gorda y de los visitantes que no solamente poseen un bote y navegan desde Puerto Rico, si no que deciden tomar vuelos hasta las BVI, optando por utilizar los servicios de Ferry para llegar hasta Pond Bay o alquilar su propia embarcación con compañías como The Moorings, Dream Yacht Charters y Marine Max, entre otros.

“En Puerto Rico, se tiene como costumbre utilizar los últimos días de julio para tomar unas pequeñas vacaciones de verano y así tener tiempo de recreo con la familia y los niños antes de que regresen a sus estudios. Tomando eso en cuenta, nos dimos a la tarea de crear un evento familiar en Virgen Gorda para reunir a la comunidad nauta que tradicionalmente van en forma de flotilla a las BVI en estos días y al turista regular que utiliza otros medios para llegar a BVI para festejar con nosotros en el Christmas in July” explicó Wally Castro, propietario de Wally Castro Marine y organizador del evento.

Este evento se ha convertido en una tradición a finales de julio. (Suministrada)

Por su parte la directora de turismo de las Islas Vírgenes Británicas expresó que: “Los residentes de las Islas Vírgenes Británicas esperan con ansias la llegada de lo que cariñosamente le han denominado como el Puerto Rican Navy. El ambiente de alegría, su manera de amarrarse bote a bote formando una línea en especie de flotilla y la música que se oye desde la orilla que viene de ellos nos contagia y amamos tenerlos con nosotros durante esos días. Es maravilloso verlos llegar en familia y disfrutar de nuestro territorio junto a nosotros, consideramos que son parte de las BVI, especialmente luego de toda la ayuda recibida luego de los eventos atmosféricos del 2017”.

Esta edición del Christmas in July contará con la participación de la banda local de Virgen Gorda: The Final Faze, y desde Puerto Rico, como tributo al Gran Combo, la participación de la banda: Orquesta La Oferta y en la tarde entraráen escena la banda: Bastón de Diego. La animación del evento estará a cargo de Denisse Torres de la emisora Magic 97.3.

El evento contará con la participación de varias bandas de música. (Suministrada)

La línea área oficial del evento es Cape Air y la misma ofrece vuelos directos diariamente hacia Tortola y Virgen Gorda. Los interesados en asistir al evento pueden hospedarse en cualquiera de las islas del territorio, ya que hay una gran variedad de feries que ofrecen transportación a Virgen Gorda y en su mayoría operan desde las 7:00 a.m. hasta 10:00 p.m.