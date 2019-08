¿Pero cuándo es Halloween? Seguidores de los medios sociales se preguntan un poco confundidos si estábamos equivocados hablando de fiestas de Halloween tan temprano como a mitad de agosto. Es cierto, es temprano para la celebración de la Noche de Brujas, que es el 31 de octubre, pero en Magic Kingdom, de Walt Disney World en Orlando, nos tienen acostumbrados a ser los primeros en muchas fiestas temáticas, y especialmente en esta. Anoche iniciaron el Mickey’s Not So Scary Halloween Party, su fiesta especial nocturna, que reúne duendes, calabazas, villanos y mucha magia en una misma actividad.

Familias completas llenaron el evento que como acostumbrado estuvo completamente vendido previamente. Con la particularidad de que se puede ir disfrazado, incluso los adultos, en esta fiesta no es difícil toparse con una familia completa de The Incredibles (siempre uno de los más populares), con Blanca Nieves y hasta Cinderella, caminando por las calles del parque y vistiendo sus mejores galas, aun cuando el calor y la humedad de la ciudad todavía no dan tregua.

“Este año rompemos récord por 36 noches selectas, hasta el 1 de noviembre, y tenemos un nuevo espectáculo de fuegos artificiales que no se pueden perder, esto además de elementos nuevos en el desfile exclusivo que ofrecemos como parte de esta gran fiesta, comida y bebida solo para este evento”, dijo Sarah Domenech, portavoz de Walt Disney World.

El nuevo e impresionante espectáculo de fuegos artificiales, por sí solo amerita una visita y pagar el boleto extra, que cuesta desde $79, dependiendo de la fecha visitada. El Disney’s Not Spooky Spectacular, está basado en la película Nightmare Before Christmas, donde Jack Skellington narra que con su perro Zer,o cualquier cosa puede pasar en una noche de Halloween. Mientras Mickey, Minnie y otros personajes van hasta la casa embrujada donde aparecen esqueletos que bailan, telarañas y diversos elementos que se proyectan sobre el castillo, ganándose el wow de todos, mientras el cielo y el castillo se iluminan con láser y los mejores fuegos artificiales que se presentan en Halloween en Orlando.

Empezando a las 7:00 p.m. y extendiéndose hasta la medianoche, desde que entras al parque tienes oportunidades de fotos exclusivas, como las calabazas que tienen de fondo al Castillo de Cinderella. Pero hay mucho más que fotos.

El desfile Mickey’s Boo-to-You, que se celebra dos veces por noche, y se inicia con el rápido paso del Jinete sin Cabeza, es todo un clásico. Encabezado por Mickey y Minnie lleva a los personajes más populares de Disney a desfilar en vistosas carrozas con sus atuendos de Halloween, incluyendo a los villanos y a los fantasmales bailarines de The Haunted Mansion.

Si quiere aprovechar al máximo el boleto, hay numerosas atracciones abiertas, entre ellas, algunas temáticas con elementos de Halloween, como la Space Mountain, el Mad Tea Party y Pirates of the Caribbean, donde hay piratas en vivo. Pero puede también están abiertas The Haunted MansionPeter Pan’s Flight, entre otras.

Como novedad está la fiesta DescenDance, con bailes y música de la película Descendientes, del Disney Channel y el espectáculo Monster World at Monsters, Inc. Laugh Floor tenemos algo para toda la familia, incluyendo la primera vez que creamos un producto para bebés. Además hay tazas de cauldron (de Hocus Pocus), orejitas de Mickey nuevas y prendas Alex and Ani, así como una cartera de Dooney & Bourke. Es decir para todos los gustos y presupuestos” dijo Amanda Rubinos, portavoz del área de Mercancía de Disney.

En lo que da sus vueltas por el parque, puede detenerse en las diversas estaciones de dulces gratis, que lo hará terminar con una bolsa repleta de chocolates y delicias (la bolsa la suministran y puede pedir más de una si desea). Pero es buena idea ir a los diferentes lugares de comida donde en varios de ellos hay algunas creadas solo para la fiesta, como el Amuck Cupcake, con mantequilla de maní y batidas o mantecados de calabaza. Incluso puede tener un encuentro exclusivo con Cruella de Vil en Cruella’s Halloween Hide-a-Way at Tony’s Town Square, tomarse fotos con ella y disfrutar de abundante comida (con vinos, cervezas y refrescos incluidos e ilimitados), hasta la hora de cierre. Este evento incluye también un lugar reservado para ver el desfile, cuesta $99 más impuestos, adicional al boleto de entrada de la fiesta de Halloween.

El Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party se presenta en noches selectas hasta el 1ro. de noviembre, fecha en que ya el parque se preparará para su evento temático similar navideño, el Mickey’s Very Merry Christmas, que empezará el 8 de noviembre. Una muestra más de que en cada temporada del año encontrará algo distinto para recibir su toque de “Pixie Dust”, durante su visita a este Reino Mágico de Disney.