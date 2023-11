Comer representa un reto para muchas personas con diabetes tipo 1. Deben calcular los carbohidratos antes de cada comida y ajustar la insulina necesaria. En Puerto Rico, donde el arroz, el pan, la pasta y la papa son abundantes en nuestra gastronomía, esto exige un control riguroso, aseguró la doctora Sheila Mercado Meléndez, endocrinóloga de adultos.

Olvidar una dosis de insulina o cometer un error en el cálculo de carbohidratos puede desestabilizar los niveles de glucosa, lo que podría conllevar mucho tiempo para normalizarlos.

Al no producir insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 deben inyectarse diariamente esta hormona para mantener controlados sus niveles de azúcar en la sangre. No obstante, gracias a una nueva tecnología, estas personas ya no tienen que hacerlo con esa regularidad.

La nueva bomba de insulina MiniMed 780G de Medtronic es un sistema único que cuenta con tecnología de detección de comidas que se ajusta y corrige automáticamente cada cinco minutos, facilitando la gestión de las dosis de carbohidratos y las comidas ocasionalmente omitidas.

“Lo que llama la atención de esta nueva bomba de Medtronic es su capacidad para detectar correctamente las cantidades de carbohidratos ingeridos, algo en lo que los pacientes tendían a fallar al no saber contar las cantidades que consumían”, sostuvo la endocrinóloga.

Anteriormente, explicó la doctora Mercado Meléndez, la administración de la insulina podría ser basal (una vez al día) o prandial (alrededor de cuatro veces al día, antes de las comidas). “Ahora, con las terapias de las bombas de insulina, el paciente puede inyectarse una vez cada dos o tres días”, aseguró.

El sistema MiniMed 780G se conecta a un sensor que monitorea, cada cinco minutos, el azúcar del paciente, informando a la bomba los niveles de glucosa en la sangre. Si estos parámetros suben, la bomba administra automáticamente más insulina; si bajan, suministra menos.

“La bomba de insulina está aprobada para pacientes con diabetes tipo 1 de siete años en adelante. Si un paciente está interesado, debe hablar con su endocrinólogo para saber si cumple con los criterios y determinar el comienzo del tratamiento”, puntualizó la especialista.

La doctora Mercado Meléndez también enfatizó las graves complicaciones que pueden surgir sin un manejo adecuado de la diabetes tipo 1, como daños en órganos vitales y condiciones potencialmente mortales.

“Se pueden presentar daños en la retina, el riñón, el corazón, el sistema respiratorio y esto puede hasta llevar a amputaciones en las piernas”, indicó.

Con esta nueva tecnología de Medtronic, se espera reducir significativamente estos riesgos y mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 1.

