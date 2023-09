Desde los 50 años, Wanda Rodríguez padece de insuficiencia cardíaca, pero, su condición se había controlado hasta hace casi un año, cuando comenzó a presentar malestares que le impedían llevar una vida activa.

“Yo caminaba tres millas todos los días porque soy bien activa. Pero, en noviembre del 2022 me empecé a sentir mal. Al caminar del cuarto a la cocina, no podía con mi vida. Me cansaba de nada, la fatiga era continua. Además, estaba bien hinchada, así que me dieron medicamentos para botar la hinchazón que tenía”, explicó Rodríguez, quien admitió que la fatiga ya había afectado su calidad de vida.

“Nunca me dio dolor de pecho, pero tenía que dormir prácticamente sentada, no podía ni comer y mucho menos hacer ejercicios porque, al hacer ejercicio, le haces fuerza al corazón para que pueda funcionar. No podía hablar con la gente, tenía que descansar para hablar”, dijo la dama de 72 años.

Entonces, la paciente decidió consultar su situación con su médico primario, quien rápidamente la refirió al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe.

“Allí me hicieron un ecocardiograma transesofágico (ETE), [en el] que te meten un tubo por la garganta que tiene una cámara y van viendo todo lo que está pasando en el corazón. Así me encontraron la insuficiencia cardiaca y la regurgitación de la válvula mitral”, contó la septuagenaria.

Para tratar su condición, los médicos le recomendaron intervenirla mediante una nueva técnica llamada implante de MitraClip. Este es un pequeño dispositivo que se utiliza para detener las fugas en las válvulas cardíacas sin necesidad de una cirugía de corazón abierto.

“Este proceso es mínimamente invasivo porque se introduce por la ingle un dispositivo hasta llegar al corazón y se coloca en la válvula para repararla. Acabo de ser intervenida, mi operación fue en agosto 29 y me siento muy bien. Estuve en intensivo, pero, a las 24 horas, me dieron de alta. La recuperación ha sido muy buena”, resaltó la paciente, quien afirmó que no imaginaba lo sencillo que sería tratar su condición.

“Es increíble ver los avances de la tecnología. Antes se tenía que abrir el pecho y ahora esto se hace de esta forma muy sencilla. Hay sus riesgos, como en todo, pero yo asumí los riesgos y dije: ‘yo tengo el corazón malo, pero tengo mi cabeza muy bien y puedo tomar decisiones’, y no me arrepiento”, admitió Rodríguez, quien además del MitraClip, tiene un desfibrilador portátil y pronto tendrá que ponerse un marcapasos o un desfibrilador interno.

A pesar de los retos que ha enfrentado, la paciente dijo que quiere “vivir por lo menos 15 años más”.

“Yo padezco de dos condiciones bien malas, que una no lleva a la otra, pero yo soy obediente. Tengo que llevar una dieta, uno se tiene que cuidar. Por eso, exhorto a las personas a que, si se sienten mal, que se chequeen rápido con su médico primario y ellos te ayudarán”, recomendó Rodríguez.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.