“La inspiración de Adworks no nace de una visión específica ni de un ‘business plan’, sino de una necesidad de mamá soltera, que estaba acostumbrada a salir a las diez de la noche casi todos los días, con dos hijos pequeños… se me hacía muy difícil no poder verlos como quería”, acertó la empresaria. (este texto está en cita, pero parece tener continuidad entre párrafo y párrafo, de ser así, sería mejor ponerlo como texto o poner otra cita.)