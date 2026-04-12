Babilonia Engineering Group: 50 años innovando en Puerto Rico

La trayectoria de Babilonia Engineering Group en el campo de la consultoría y diseño de ingeniería comenzó en 1976, bajo el nombre original de Héctor M. Babilonia y Asociados. Tras cinco décadas de operación, la firma mantiene una estructura especializada en el diseño de ingeniería mecánica (HVAC, plomería y protección contra incendios), eléctrica y estructural.

Su portafolio sirve a los sectores farmacéutico, educativo, institucional, gubernamental, médico, hotelero, comercial e industrial, tanto público como privado. “Nos especializamos en el diseño y análisis de sistemas de última generación, garantizando proyectos de alta calidad y rentabilidad”, destacó su presidente, Héctor M. Babilonia Cedó, PE.

Con más de un billion en valor de plantas construidas, el equipo de Babilonia Engineering Group se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas que mejoran la productividad y eficiencia de los clientes, siempre con un enfoque sostenible y de bajo impacto energético.