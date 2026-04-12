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Babilonia Engineering Group: 50 años innovando en Puerto Rico

Sus soluciones de ingeniería impulsan la eficiencia y la excelencia en cada proyecto

12 de abril de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
De izquierda a derecha: Manuel Silva Segarra, Alondra Torres Solís, Carlos Ramos Ramírez, Rebeca Rivera Acevedo, Alexander Alemán Engell, Belkis Díaz Díaz, Luis Lausell Martínez, Héctor M. Babilonia Cedó, José A. Ruiz Martínez, Lendsey Guzmán Cabrera, Gerardo Rivera Ramos, Adriel León Pérez. (Suministrada)

La trayectoria de Babilonia Engineering Group en el campo de la consultoría y diseño de ingeniería comenzó en 1976, bajo el nombre original de Héctor M. Babilonia y Asociados. Tras cinco décadas de operación, la firma mantiene una estructura especializada en el diseño de ingeniería mecánica (HVAC, plomería y protección contra incendios), eléctrica y estructural.

Su portafolio sirve a los sectores farmacéutico, educativo, institucional, gubernamental, médico, hotelero, comercial e industrial, tanto público como privado. “Nos especializamos en el diseño y análisis de sistemas de última generación, garantizando proyectos de alta calidad y rentabilidad”, destacó su presidente, Héctor M. Babilonia Cedó, PE.

Con más de un billion en valor de plantas construidas, el equipo de Babilonia Engineering Group se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas que mejoran la productividad y eficiencia de los clientes, siempre con un enfoque sostenible y de bajo impacto energético.

“Dejamos nuestra huella al proporcionar soluciones de ingeniería que impulsan la eficiencia y la excelencia en cada proyecto”, destacó el ejecutivo, quien extendió el agradecimiento de la empresa a sus clientes —pasados y presentes— por la confianza en sus servicios.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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