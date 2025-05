Recientemente, la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), oficina de Puerto Rico e Islas Vírgenes, reconoció al Banco Popular con dos galardones significativos: el Gold Lender of the Year Award 2024 y el Lender Star Award 2024. Estos reconocimientos, que se otorgan a instituciones cuya gestión ha sido clave para que sus clientes logren resultados excepcionales mediante el financiamiento SBA, destacan el compromiso continuo de la institución con el desarrollo económico y el fortalecimiento del ecosistema empresarial local.

“Recibir nuevamente el Gold Lender of the Year y sumar el Lender Star Award confirma el impacto directo que tenemos en la trayectoria de nuestros empresarios y los pequeños negocios en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Cada préstamo representa una oportunidad de progreso para los empresarios y desarrollo para Puerto Rico”, expresó Eli Sepúlveda, vicepresidente ejecutivo de Crédito Comercial de Popular, Inc.

Este año, además de los premios Gold Lender of the Year y Lender Star Award 2024, el reconocimiento Small Business Person of the Year fue otorgado a Ultimate Solutions Corp., empresa de tecnología liderada por Yoel Rivera, cliente de Banco Popular, quien fue nominado directamente por la institución. Su historia es ejemplo del valor que tiene el acceso a capital para impulsar la innovación y la expansión de los negocios locales.