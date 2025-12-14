Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
SuplementosEmpresas en Escena
Suscriptores
PRESENTADO POR
Empresas en Escena
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Capítulo de Mujeres de la AIPR reconoce a Carla Dávila como Mujer Industrial 2025 y gradúa nuevo grupo del Programa de Mentoría

Las actividades fueron parte de la Novena Cumbre de Mujeres denominada “Unstoppable”

14 de diciembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
(De izquierda a derecha): Rafael Vélez Domínguez, presidente de la AIPR; Lcda. Karen Mojica Franceschi, vicepresidenta ejecutiva de la AIPR; Gloria Alicea, Amgen; Ana Medellín, TOTE Shipholdings; Jennifer Hernández, BMS; Carla Dávila Guzmán, Johnson & Johnson Innovative Medicine Gurabo; Linnette Pérez, BMS; Glorymar Rosario Burgos, Sharetech Group Engineering, LLC.; Elba Cruz Colón, Haleon; y Cindy Cardona, presidenta del Capítulo de Mujeres Industriales de la AIPR. (Suministrada)

El Capítulo de Mujeres de la Asociación de Industriales de Puerto Rico celebró su Novena Cumbre de Mujeres bajo el tema “Unstoppable” (Imparable), un evento que congregó a más de 800 personas. La cumbre sirvió de marco para el reconocimiento de mujeres destacadas en diversas industrias y la graduación de las participantes de su Programa de Mentoría.

Como parte de la actividad, oradoras locales e internacionales compartieron perspectivas y experiencias con el objetivo de inspirar y empoderar a la mujer profesional con el talento, la capacidad y el deseo de alcanzar el siguiente nivel en su vida personal y laboral.

El máximo reconocimiento fue otorgado a Carla Dávila Guzmán, Operations Support, OPS Compliance en Johnson & Johnson Innovative Medicine Gurabo, por su extraordinario liderazgo y compromiso.

En total, 16 mujeres fueron nominadas para los Premios Mujer Industrial 2025. Las ganadoras en sus respectivas categorías, en reconocimiento a su destacada labor como agentes de cambio e impulsoras de la innovación, fueron: Sector de Manufactura: Gloria Alicea, Amgen; Sector de Servicios: Ana Medellín, TOTE Shipholdings; Seguridad y Calidad: Jennifer Hernández, BMS; Ciencia y Tecnología: Linnette Pérez, BMS; Ingeniería: Elba Cruz Colón de Haleon; y Recursos Humanos: Glorymar Rosario Burgos, de Sharetech Group Engineering, LLC.

La Cumbre también celebró la culminación del Programa de Mentoría, en el que 13 participantes completaron la iniciativa, mientras que otras 23 lograron culminar un semestre.

“Este programa y estos premios no solo destacan el liderazgo transformador de nuestras mujeres industriales, sino que reafirman el valor que aporta la mujer al ecosistema económico de Puerto Rico...”, afirmó Cindy Cardona, presidenta del Capítulo de las Mujeres.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, Lcda. Karen Mojica Franceschi, añadió que “el desarrollo y reconocimiento de estas líderes es crucial. La Asociación de Industriales es una plataforma ideal para promover iniciativas que mejoren el ambiente industrial y empresarial de la isla. Sin duda, fomentar la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino es parte esencial de esto, porque impulsar a estas mujeres es impulsar el futuro económico de nuestra isla. Aproximadamente, el 50 % de la fuerza trabajadora de Puerto Rico está compuesto por mujeres”.

Tags
SuplementoBrandStudioEmpresas en Escena
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
domingo, 14 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: