EDP University celebra el éxito del Segundo Congreso Internacional de Salud y Tecnología
Está comprometida con la innovación y excelencia en la educación superior en Puerto Rico
28 de septiembre de 2025 - 12:00 AM
EDP University celebró con gran éxito la segunda edición de su Congreso Internacional de Salud y Tecnología (CISTEI 2025), un evento que reafirmó el compromiso de la institución con la innovación y la excelencia académica en el sector de la salud.
Celebrado los días 11 y 12 de septiembre en el Hotel Verdanza de Isla Verde, el congreso reunió a más de 400 participantes, académicos, profesionales y estudiantes para discutir y analizar las últimas tendencias en la intersección de la salud y la tecnología. Bajo el lema “Avances en la Educación e Investigación”, CISTEI 2025 se consolidó como una plataforma vital para el diálogo interdisciplinario y la colaboración internacional.
El evento, que ofreció hasta 12 horas de educación, presentó un programa dinámico y enriquecedor centrado en cuatro ejes temáticos fundamentales:
El congreso contó con la participación de un panel de conferenciantes de talla mundial, incluyendo al Dr. Rafael Grossmann Zamora, pionero en cirugía con Google Glass; el Dr. José Pons Madera, experto en neurociencia; el Dr. Enrique Fuentes-Mattei, investigador en biomedicina y oncología; el Dr. Jorge Miranda-Massari, especialista en medicina integrativa; el Dr. Orvil Martínez Rivera, líder en inteligencia artificial aplicada a la salud, y el doctor William Ruiz Vale, especialista en obstetricia, ginecología y medicina regenerativa, entre otros. Se destacó la plenaria “Enfermería sin Fronteras”, donde profesionales de Perú, Paraguay, República Dominicana y Puerto Rico compartieron sus experiencias, enriqueciendo la perspectiva regional del evento.
Aprovechando la ocasión, la profesora Nydia N. Rivera Vera, presidenta del Comité Organizador de CISTEI y VPA de Enfermería, Investigación y Desarrollo anunció dos alianzas estratégicas que fortalecerán la oferta académica y la integración entre la academia y los servicios de salud:
La ingeniera Gladys T. Nieves Vázquez, presidenta de EDP University, enfatizó que “CISTEI 2025 reafirma nuestro compromiso con la investigación y la integración de la tecnología en la salud. Puerto Rico se posiciona como un referente en la discusión internacional de estos temas”.
Por su parte la doctora Marilyn Pastrana Muriel, Provost y vicepresidenta ejecutiva de EDP University, afirmó que: “La unión entre la investigación, la innovación tecnológica y la excelencia académica abre nuevas posibilidades para el futuro de la enfermería y de las ciencias de la salud en Puerto Rico. Nuestro rol es seguir inspirando a profesores, estudiantes y profesionales a trascender fronteras con su conocimiento y compromiso”.
Con el éxito de esta segunda edición, el CISTEI se proyecta como un evento de relevancia internacional que continuará creciendo y atrayendo a más líderes y profesionales, consolidando a EDP University como un motor de innovación y excelencia en la educación superior en Puerto Rico.
