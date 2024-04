El nuevo “package” de beneficios laboral, ¿es bueno?

“Las empresas se han dado cuenta de que, al empleado responsable, no es necesario tenerlo presencialmente con una supervisión visual para saber si está trabajando. Es un adelanto de filosofía gerencial. Esto obligó a tener una filosofía de mayor confianza con su gente y conversaciones colaborativas más amplias. Pienso que eso ha traído una ventana competitiva en nuestras organizaciones porque amplió su perspectiva de estilo gerencial”, dijo Rodríguez Torres.

“[Se trata de] adiestramientos y charlas con expertos en temas que antes no se tocaban en las empresas por paradigmas de intimidad. Como patronos, se están ocupando de proveerles herramientas para afrontar mejor el estrés, el manejo de conflictos y situaciones en el hogar o como cuidadores. El patrono está sirviendo de aliciente y lugar donde encuentra herramientas y conocimientos que antes no se veía”, admitió Rodríguez Torres.

Por su parte, el doctor Edgar Rodríguez Gómez, quien es catedrático de la Escuela de Negocios y Empresarismo de la Universidad Ana G. Méndez, y posee un doctorado en Administración de Empresas en el área de Recursos Humanos, estableció que el mercado laboral actual impulsa a las empresas a promover nuevas alternativas de beneficios para reclutar el mejor talento, porque, así como los tiempos cambian, las necesidades de los empleados de hoy no son las mismas que las de décadas pasadas.

“Hay una cantidad de beneficios que no son los tradicionales porque estamos trabajando con diferentes generaciones y cada generación ve el trabajo de manera distinta. Hoy, un empleado de la generación millennial o de la generación Z atesoraría, además de la compensación, el que le dieras un plan médico veterinario porque dice: ‘No tengo familia ahora y no creo que vaya a tener familia en diez años, pero tengo un ser en casa que me preocupa’”.