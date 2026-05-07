Enfocada la SBA en su misión progresista

La Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) ha experimentado una reorientación estratégica bajo la Administración Trump, centrada en el crecimiento económico, la desregulación y el fortalecimiento del sector privado.

Tal como lo indicó el administrador regional para el Atlántico de la agencia federal Matt Coleman, quien destacó que la entidad ha retomado su misión original con un enfoque alineado a la agenda America First, priorizando el acceso a capital, la competitividad global y el desarrollo de una fuerza laboral capacitada.

Para Coleman, uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es el retorno a la misión fundacional de la SBA de “empoderar a las pequeñas empresas y fomentar el crecimiento económico”, señaló.

Según abundó, este enfoque busca asegurar que los pequeños negocios tengan acceso a financiamiento, asesoría y oportunidades de contratación federal que les permitan expandirse y desarrollar talento mediante iniciativas conjuntas con el Departamento del Trabajo.

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Para estos fines, la agencia ha implementado cambios dirigidos a aumentar la eficiencia de sus programas y ampliar el acceso a capital. Entre ellos, destaca la agilización en los procesos de aprobación de préstamos, que actualmente promedian 17 días desde su solicitud, y la creación de programas de inversión que canalizan recursos hacia fondos que apoyan a pequeñas empresas, creando unos “niveles históricos de financiamiento”.

Otro eje central de esta administración es la iniciativa Made in America, que promueve la relocalización de la manufactura y el fortalecimiento de las cadenas de suministro nacionales.

“Esta política busca reducir la dependencia de proveedores internacionales, mejorar la confiabilidad en la entrega de productos y fomentar la creación de empleos bien remunerados”, aseveró el asesor resaltando el lanzamiento de plataformas que conectan a fabricantes y suplidores dentro de Estados Unidos, permitiendo a las empresas identificar oportunidades de negocio y posicionarse como proveedores locales. “Estas herramientas permiten reducir la exposición a interrupciones del exterior y fortalecer la producción doméstica”, acertó.

Las políticas arancelarias hacia los productos y la manufactura internacional también forman parte de este enfoque de reconfiguración del comercio global. Aunque estas puedan generar presiones a corto plazo, especialmente para pequeñas empresas con fuentes limitadas de financiamiento, la SBA ha implementado medidas para mitigar su impacto.

“Sabemos que las pequeñas empresas operan con márgenes más estrechos… por eso estamos ofreciendo herramientas y asesoría para ayudarlas a adaptarse a través de recursos en línea y alianzas estratégicas”, señaló Coleman, despuntando que la agencia busca facilitar la transición hacia cadenas de suministro más resilientes y competitivas.

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En este contexto, sostuvo, la SBA observa un entorno más favorable para la inversión y la confianza empresarial, pues las políticas fiscales, comerciales y regulatorias están diseñadas para ofrecer certidumbre a los emprendedores.

“Estas prácticas pro crecimiento permiten que los empresarios se sientan confiados al contratar empleados o invertir en nuevos equipos”, afirmó el funcionario, pues “este clima de estabilidad es clave para estimular la expansión de negocios y dinamizar la economía local”.

Además Coleman reafirmó el compromiso de la SBA con Puerto Rico y los demás territorios de Estados Unidos y se afianzó en la convicción de que “la isla ofrece ventajas competitivas como acceso libre de aranceles al mercado estadounidense, protección bajo leyes federales y costos operativos relativamente bajos”.

A estos efectos, añadió, la SBA ha fortalecido su presencia local mediante alianzas con el Gobierno de Puerto Rico y entidades como el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBTDC) y varios centros de negocios dirigidos a atender a la población de mujeres empresarias. “Estos recursos brindan asesoría gratuita y especializada, lo que facilita el desarrollo empresarial en la región”, agregó Coleman.

Asimismo, la SBA reconoce el potencial de sectores estratégicos como la agricultura y las economías rurales, así como su importancia para el desarrollo económico. A través de su Oficina de Asuntos Rurales, la agencia promueve políticas y programas que atienden las necesidades específicas de estos sectores, desde la producción agrícola hasta la innovación en cadenas de valor.

Para Coleman, estas prioridades reflejan las políticas de la SBA arrojando un enfoque integral orientado al crecimiento económico, la competitividad global y el fortalecimiento del sector empresarial.

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“Mediante la expansión del acceso a capital, la reducción de barreras regulatorias y el impulso a la manufactura local, la agencia busca posicionar a las pequeñas empresas como motores clave de la economía. En el caso de Puerto Rico, estas iniciativas ofrecen un marco favorable para el desarrollo empresarial, siempre que se aprovechen las herramientas y oportunidades disponibles dentro de este nuevo entorno económico”, acentuó el administrador regional.