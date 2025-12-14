Expertos analizan los retos económicos y empresariales para el 2026

Con la llegada de un nuevo año, muchos puertorriqueños mantienen sus expectativas de mejora económica, al tiempo que reflexionan sobre los retos y oportunidades que han impactado su gestión empresarial.

En ese contexto, gestores del ecosistema empresarial local consultados por Suplementos, identificaron varios factores que podrían incidir de manera significativa en el panorama económico que traerá el 2026.

Es momento de traer a la mesa otros temas relevantes

Para Héctor Jirau Colón, director ejecutivo de Parallel18 del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación, “el 2026 promete ser una continuación del 2025. Hay incertidumbre por las decisiones que está tomando Estados Unidos. No hemos visto algo similar anteriormente y, por lo tanto, requiere de ajustes bien abruptos”.

Indicó que “desde la perspectiva de las pymes, en particular las empresas de innovación, el capital de riesgo ha disminuido, hay mucha liquidez en el mercado de capitales privados. Por lo tanto, el acceso a capital está sumamente limitado”.

PUBLICIDAD

La situación, mencionó, “trae algo de dificultad en la creación de empleos, ya que el capital de riesgo suele ser una de las fuentes principales para la creación de empleos en los ecosistemas de innovación”.

Otro sector afectado por la incertidumbre en la economía, según Jirau, es el de las organizaciones sin fines de lucro “que, en su mayoría, tanto el gobierno como otras entidades, subutilizan para canalizar tanto la creación de empleos, como el desarrollo económico y el impacto social, entre otros factores”.

“Tanta incertidumbre y la poca movilidad, han llevado al sector a estar en un punto de tranque. Esto, no vislumbro que vaya a empeorar, pero tampoco he visto que haya mejorado en los pasados meses. Y los cambios, cuando van a ocurrir, primero se anuncian”, apuntó.

No obstante, señaló que, basado en los datos existentes, podría verse una apertura económica a nivel del gobierno federal, a partir del segundo semestre de 2026, lo que, a su juicio, “pudiese aliviar la situación”.

“Llevamos un año donde la pluma está cerrada y, hay un mercado que, usualmente, suele verse afectado cuando ese tipo de cosas pasan, entiéndase, el mercado de activos físicos. Sabemos que los poderes actuales, que manejan muchas de las decisiones que se toman a nivel federal, tienen cierto nivel de interés en este sector en particular”, manifestó.

“Siendo bien precavidos, diría que, desde mediados de 2026 hacia adelante, debe haber más luz y eso nos da un poco de esperanza. La movilización de capital está ocurriendo a nivel federal, pero todavía está limitada. Si sigue esta tendencia en el 2026, es posible que veamos bastante movimiento de capital nuevamente, pero a nivel de gobierno federal”, recalcó.

PUBLICIDAD

En Puerto Rico, “aunque la farmacéutica y las exportaciones son pilares esenciales de nuestra economía y representan una parte importante del Producto Interno Bruto, es fundamental reconocer que las pymes son una de las fuentes principales de creación de empleo y de movilización económica de Puerto Rico’’, destacó.

“Sin embargo, cada vez es más difícil hacer negocios en la isla. Cuando hay incertidumbre y la pluma está cerrada, lo que haces es quemar lo poco que está disponible para los emprendedores. Y, si el dueño de negocio no puede arrancar, no crea empleos y, si no crea empleos, el gobierno también se afecta porque no entran ingresos”, describió.

Para encaminar a la isla hacia un “panorama económico sano”, en el que pueda medirse el impacto de otros sectores, además de la farmacéutica y las exportaciones, sostuvo que es necesario “traer a la mesa” otros temas relevantes. “Queremos hablar de resiliencia energética, del desarrollo de nuevas industrias, de inteligencia artificial, de semiconductores. Se escucha brutal, pero para que eso tenga un impacto económico positivo en Puerto Rico, primero debemos lograr que la maquinaria interna funcione”, afirmó. “Y esa maquinaria aún está lejos de hacerlo”.

Otro aspecto para analizar es que, “tenemos mucho talento, pero pocas oportunidades”.

“¿De qué vale tener un talento tan desarrollado para que, cuando llega una compañía de afuera que tiene las oportunidades, se lo lleve? Eso habla muy bien de nosotros. Sin embargo, se están yendo y, por más incentivos que queramos ponerles, si no creamos oportunidad, no hay incentivo que valga”, advirtió.

PUBLICIDAD

Un llamado a darle prioridad a los asuntos por resolver

“En Puerto Rico, el comercio en general se ve altamente afectado por los altos costos operacionales en toda la cadena de suministro, matizado por los altos costos energéticos”, expresó la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la licenciada Margaret Ramírez Báez.

Estos, a su vez, “se ven impactados por el aumento en la inflación, los aranceles sobre la importación y las altas contribuciones que hacen que los márgenes de ganancia para muchas empresas sean insostenibles”, dijo.

“Sobre la mesa, hay mucha esperanza puesta en promesas políticas importantes que, de cumplirse, traerían bonanza y cambios sustanciales en el ecosistema de hacer negocios en la isla, como son la eliminación de leyes y reglamentos que limitan la libertad de hacer negocios y la reforma de permisos con miras a simplificar y facilitar su obtención”, detalló.

Igualmente mencionó, “la revisión del plan de uso de terreno, tomando en cuenta el desarrollo sostenible, y la relacionada con los asuntos contributivos con miras a simplificar los procesos y crear alivios fiscales, como es la eliminación del impuesto sobre el inventario que deben pagar las empresas con un volumen de negocios de $150,000 o más”.

“Si esos asuntos se logran atender, junto con una verdadera transformación de nuestro sistema energético, que nos permita contar con un sistema confiable, eficiente y a costo justo, el panorama para las empresas y la población en general de Puerto Rico sería alentador. Mientras tanto, tenemos una agenda pendiente que nos resta competitividad”, acotó.

¡A enrollarse las mangas, a perder la timidez y a emprender!

El 2026 traerá “unos retos enormes”, sentenció Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Lo que me apena es que, en realidad, en Puerto Rico vivimos en una fantasía inducida artificialmente por los fondos federales de recuperación y reconstrucción. Antes fueron los fondos ARRA, luego la pandemia… mientras tanto, no estamos desarrollando las industrias nativas. Segundo, enfrentamos unos impuestos rampantes... No estamos hablando de una verdadera reforma fiscal, contributiva, laboral o gubernamental”, subrayó.

Igualmente, expresó que “no estamos desarrollando para que se pueda exportar en masa, no estamos desarrollando esa clase empresarial que pueda trascender esa frontera en un bloque regional-comercial. Miramos continuamente hacia el mercado estadounidense. Es un mercado importante porque somos parte de él, sin embargo, en este momento, el mercado de exportación en nuestras propias costas es mucho más accesible”, esbozó.

Por eso, “los retos para el próximo año son extremadamente altos... no hay un plan para activar los elementos productivos en la economía. Los elementos o factores tradicionales de producción —tierra, capital, empresarismo, mano de obra—, tienen que agregarse al conocimiento, pero [el conocimiento] es lo menos que se valora en Puerto Rico”, indicó.

Sin embargo, expresó que “hay que seguir sembrando esperanza desde la empresa privada, que es adonde pertenece el desarrollo económico, para que pierda su timidez, se enrolle las mangas y emprenda”, sostuvo.

Hay que crear estrategias de desarrollo económico armoniosas con la realidad

Luis Manuel Baquero Rosas, catedrático de la Pontificia Universidad Católica, coincidió en que entre “los retos principales que enfrentamos en Puerto Rico está la inflación causada por la política arancelaria del presidente Donald Trump”.

“Esto hace que la demanda de un producto o de un servicio pueda verse afectada y está generando la quiebra de muchos comerciantes, porque se une al costo de la energía, al costo de hacer negocios en Puerto Rico, al incremento en los aranceles y muchas empresas no tienen ahora márgenes de ganancia para cubrir todo”, explicó.

PUBLICIDAD

Para aliviar la situación, señaló que el país necesita que “los municipios o a nivel de gobierno (central), se genere una política estratégica de desarrollo económico donde el pequeño empresario que se encuentre en esa región, pueda ser parte de una estrategia de ventaja competitiva”.

“Igualmente, que haya una actividad económica que pueda verse relacionada con esa área donde está operando. Por ejemplo, la llegada de los militares al área de Ceiba va a generar mucha actividad económica para pequeños empresarios y negocios. Mientras que, en Aguadilla, “el desarrollo del pequeño empresario está más relacionado con el área turística, a la industria aeroespacial y la industria del aeropuerto”, explicó.

De otra parte, urgió la reactivación del Puerto de Ponce que, además del desarrollo turístico por la llegada de barcos cruceros, “necesita reactivarse para que haya una nueva entrada de suministros que disminuya los costos”.

A su entender, “es el momento de crear nuevas estrategias armonizando a todo el país con esta nueva realidad”.

“La política del presidente estadounidense, de controlar costos, afecta la cadena económica. Los municipios tienen que prepararse para operar con 20 o 30 % menos del presupuesto”, argumentó.

Mientras, dijo, los negocios deben estar listos para un posible incremento en el costo de la electricidad y en los niveles de precios que, “hace que encarezcan los costos; el empresario debe tener planes para reconocer que esta va a ser una nueva realidad”.