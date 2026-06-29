Goya es distinguida por su legado y solidez en el mercado

Al cumplir noventa años de fundación, Goya de Puerto Rico celebra mucho más que una trayectoria empresarial como pocas en el mundo. Celebra haber construido una relación de confianza con varias generaciones de consumidores, convertirse en uno de los principales motores de la manufactura de alimentos en Puerto Rico y consolidar una operación resiliente que hoy tiene un peso estratégico para toda la organización a nivel mundial.

Ese legado fue distinguido por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) con un reconocimiento especial por sus nueve décadas de historia en el MIDA Conference & Food Show, celebrado en el Centro de Convenciones. Para Goya, el galardón representa la validación de una trayectoria marcada por la consistencia, la innovación y un profundo compromiso con el país.

“Para nosotros es un honor este premio por nuestro 90 aniversario. Llevamos más de 40 años trabajando junto a MIDA, nuestros clientes y socios comerciales, para llevar a la mesa de los consumidores productos de la más alta calidad que unen a las familias alrededor de momentos de convivencia, tradición y buena alimentación”, expresó Nydia Ramos, directora de mercadeo y medios de Goya de Puerto Rico.

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Pieza conmemorativo del 90 aniversario de Goya de Puerto Rico. (Suministrada)

La celebración de los 90 años también representa un reconocimiento para quienes hacen posible la operación diariamente. “A nuestros empleados, este reconocimiento les reafirma que su dedicación, esfuerzo y compromiso diario tienen un impacto real y de valor. A nuestros distribuidores y socios comerciales, les confirma que juntos estamos haciendo las cosas correctamente. Y a nuestros consumidores, les brinda la seguridad de que detrás de cada producto Goya hay 90 años de excelencia, variedad, calidad y compromiso con las familias puertorriqueñas”, expresó Ramos.

Esa visión ha permitido que Goya conserve una posición privilegiada en un mercado caracterizado por consumidores cada vez más exigentes y una competencia creciente, sin perder la esencia que la convirtió en una de las marcas favoritas de los puertorriqueños.

Esa permanencia no ha sido producto del azar. La empresa atribuye su solidez a una combinación de calidad, consistencia e innovación, pero también a una estrategia que ha buscado establecer una conexión permanente con los consumidores.

Ese vínculo se ha fortalecido mediante iniciativas que trascienden la venta de alimentos. Programas como Comer en Casa y en Familia, el Menú Criollo Goya, las becas para estudiantes de artes culinarias y el respaldo continuo a actividades deportivas, culturales y educativas forman parte de una estrategia de responsabilidad social que ha acompañado el crecimiento de la empresa durante décadas.

El impacto de la empresa, sin embargo, va mucho más allá de la relación con el consumidor. Desde su planta en Bayamón, Goya opera uno de los centros de manufactura más importantes de toda la organización. Aproximadamente, el 45 % de la producción mundial de la empresa se manufactura en Puerto Rico, desde donde también se abastecen mercados del Caribe y otros destinos internacionales.

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Esa cifra ilustra el papel estratégico que desempeña la isla dentro de la estructura global de la compañía y explica por qué las inversiones en infraestructura, tecnología y capacidad de producción han sido una constante.

Para Goya, la manufactura local no representa únicamente una ventaja operacional. También constituye un compromiso con el desarrollo económico del país. Sus operaciones generan empleos, fortalecen la cadena de suplidores locales, impulsan la actividad exportadora y crean oportunidades de desarrollo profesional para cientos de trabajadores.

“Hemos mantenido un firme compromiso con el progreso económico y social de Puerto Rico, aportando al bienestar del mercado al que servimos”, afirmó la ejecutiva.

La solidez de Goya también responde a su capacidad para evolucionar junto con sus consumidores. “La clave de esa conexión duradera ha sido mantenernos siempre cerca de nuestros consumidores. Escuchamos sus necesidades, entendemos sus preferencias y evolucionamos junto a ellos”, explicó.

Ese proceso ha dado paso a la incorporación de nuevas categorías de productos, incluyendo alternativas orgánicas y propuestas que responden a las tendencias actuales de alimentación, respaldadas por estudios de mercado y análisis del comportamiento del consumidor.

Al mismo tiempo, Ramos reconoció que conectar con las nuevas generaciones requiere algo más que innovación en el portafolio. La transformación también ha alcanzado la comunicación digital y las estrategias de mercadeo.

“Goya ha invertido estratégicamente para que los productos se atemperen con las necesidades de un mercado exigente, sin alterar la esencia de su producto. Mantener una comunicación coherente en los canales digitales nos permite analizar las demandas de los consumidores, conservando la calidad, el servicio y los valores que nos han distinguido durante los pasados 90 años”, dijo.

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Con la mirada puesta en el futuro, en Goya no consideran el aniversario como un punto de llegada, sino como el comienzo de una nueva etapa de crecimiento.