La comunicación integral es clave para prosperar en los negocios

Hay quienes plantean que un pequeño negocio al inicio de sus operaciones no puede destinar un presupuesto a esos fines, y ahí radica el origen de la cadena de errores. Se trata de una práctica riesgosa, porque, si, desde el comienzo, se acostumbran a no invertir en la planificación estratégica de la comunicación y el mercadeo de la empresa, ese será su talón de Aquiles, que le pondrá en desventaja frente a la competencia. Desde el principio, se deben hacer estudios del mercado para determinar la viabilidad de un producto o servicio, desarrollar una sólida identidad de marca (identidad, capital visual, tono, cultura, etc.), hacer un plan integrado de comunicación y mercadeo, y comunicar con efectividad.