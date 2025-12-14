Opinión
YARAS Corp: aliado estratégico en la evolución del supermercado local

Su lema es confianza que inspira, evolución que transforma, fortaleza que perdura

14 de diciembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
(De izquierda a derecha): Saray López, vicepresidenta, y Roberto Fuenmayor, presidente y fundador de YARAS Corp, comparten con un empresario local. (Suministrada)

YARAS Corp, cree que cada empresa que mueve a Puerto Rico merece un aliado que la impulse a operar con confianza, innovación y solidez.

Por 25 años, el camino recorrido les ha dejado claro algo invaluable: el empeño del empresario puertorriqueño que construye futuro desde sus raíces y se atreve a abrir puertas dentro y fuera de la isla, proyectando al mundo lo que se produce aquí.

YARAS Corp. ha acompañado a comercios, industrias y organizaciones en la optimización y la remanufactura de equipos esenciales para su operación diaria. Desde carritos de compra hasta soluciones de movilidad y mantenimiento, su compromiso ha sido siempre el mismo: ofrecer calidad confiable, servicio responsable y una respuesta ágil a las necesidades reales del mercado.

Hoy, más que nunca, sabe que la competitividad se construye desde adentro, pero también se proyecta hacia el mundo, por eso respalda a las empresas que buscan maximizar su inversión, extender la vida útil de sus equipos y fortalecer operaciones con visión al futuro.

Cree en el potencial de lo que se produce en Puerto Rico y en la capacidad de nuestras industrias para posicionarse fuera de la isla. Su compromiso es acompañarlos en ese proceso, ofreciendo soluciones que respalden su crecimiento y les permitan abrir nuevas puertas con seguridad. Porque cuando tu empresa se mueve, Puerto Rico también avanza.

YARAS Corp: Confianza que inspira, evolución que transforma, fortaleza que perdura.

