¡El jangueo de Encuentro Dorado sigue su ruta por los municipios

Prepárense, Ponce, Vega Alta, Utuado, Trujillo Alto y Hatillo, que a partir de este lunes 2 de noviembre, Encuentro Dorado continúa su ruta con diversión, actividades y salud para nuestros adultos mayores.

GFR Media y Triple-S Advantage unieron esfuerzos una vez más para fomentar la vida en comunidad y el entretenimiento de los adultos mayores.

En cada municipio, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, las localidades se transforman en un espacio de recreación y aprendizaje con una programación gratuita que incluye charlas educativas y de autocuidado, clínicas de vacunación, bingo digital, clases de Zumba, plena o salsa y karaoke.

1 / 8 | Así se vivió Encuentro Dorado en Morovis e Isabela. El Coliseo José ''Pepe'' Huyke, en Morovis, se transformó en un espacio de diversión y camaradería. - Alejandro Granadillo 1 / 8 Así se vivió Encuentro Dorado en Morovis e Isabela El Coliseo José ''Pepe'' Huyke, en Morovis, se transformó en un espacio de diversión y camaradería. Alejandro Granadillo Compartir

Asimismo, en todos los eventos se ofrecerá un taller de alfabetización digital para guiar a los participantes en la suscripción y uso del e-Paper de El Nuevo Día.

Por su parte, Triple-S Advantage tendrá una mesa de información para los interesados en orientación sobre la cobertura de salud de 2027.

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En la jornada de actividades estarán nuevamente presentes los jóvenes voluntarios, quienes, con su tiempo y energía, reafirman la importancia de integrar y valorar a nuestros adultos mayores en la comunidad.

“Queremos que los adultos mayores se sientan acompañados y disfruten de oportunidades para aprender, compartir y cuidar de su salud. Encuentro Dorado nos permite llevar este compromiso a la comunidad y contribuir a que nuestros afiliados estén siempre cuidados, siempre atendidos y siempre mejor”, expresó Edward Zayas, principal oficial de comunicaciones de Triple-S.

Calendario de Encuentro Dorado

La serie de eventos continuará su recorrido por distintos municipios en las siguientes fechas (sujetas a cambio):

2 de noviembre de 2026 : Coliseo Salvador Dijols, en Ponce

: Coliseo Salvador Dijols, en Ponce 3 de noviembre de 2026: Plaza Pública de Vega Alta

Plaza Pública de Vega Alta 5 de noviembre de 2026: Plazoleta Manuel E. Vena Berdecía, en Utuado

Plazoleta Manuel E. Vena Berdecía, en Utuado 17 de noviembre de 2026: Coliseo Rubén Zayas Montañez, en Trujillo Alto

Coliseo Rubén Zayas Montañez, en Trujillo Alto 3 de diciembre de 2026: Coliseo Francisco “Pancho” Deida Méndez, en Hatillo