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¡El jangueo de Encuentro Dorado sigue su ruta por los municipios

Encuentra aquí el calendario de la gira y únete a la diversión

29 de octubre de 2026 - 5:40 PM

Por Redacción de Suplementos
En Encuentro Dorado se comparten risas y emociones positivas. (Alejandro Granadillo)

Prepárense, Ponce, Vega Alta, Utuado, Trujillo Alto y Hatillo, que a partir de este lunes 2 de noviembre, Encuentro Dorado continúa su ruta con diversión, actividades y salud para nuestros adultos mayores.

GFR Media y Triple-S Advantage unieron esfuerzos una vez más para fomentar la vida en comunidad y el entretenimiento de los adultos mayores.

En cada municipio, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, las localidades se transforman en un espacio de recreación y aprendizaje con una programación gratuita que incluye charlas educativas y de autocuidado, clínicas de vacunación, bingo digital, clases de Zumba, plena o salsa y karaoke.

El Coliseo José ''Pepe'' Huyke, en Morovis, se transformó en un espacio de diversión y camaradería.La agenda del día incluye actividades físicas que benefician la salud física y mental.Es una mañana llena de buenos momentos, aprendizajes y jangueo.
1 / 8 | Así se vivió Encuentro Dorado en Morovis e Isabela. El Coliseo José ''Pepe'' Huyke, en Morovis, se transformó en un espacio de diversión y camaradería. - Alejandro Granadillo

Asimismo, en todos los eventos se ofrecerá un taller de alfabetización digital para guiar a los participantes en la suscripción y uso del e-Paper de El Nuevo Día.

Por su parte, Triple-S Advantage tendrá una mesa de información para los interesados en orientación sobre la cobertura de salud de 2027.

En la jornada de actividades estarán nuevamente presentes los jóvenes voluntarios, quienes, con su tiempo y energía, reafirman la importancia de integrar y valorar a nuestros adultos mayores en la comunidad.

“Queremos que los adultos mayores se sientan acompañados y disfruten de oportunidades para aprender, compartir y cuidar de su salud. Encuentro Dorado nos permite llevar este compromiso a la comunidad y contribuir a que nuestros afiliados estén siempre cuidados, siempre atendidos y siempre mejor”, expresó Edward Zayas, principal oficial de comunicaciones de Triple-S.

Calendario de Encuentro Dorado

La serie de eventos continuará su recorrido por distintos municipios en las siguientes fechas (sujetas a cambio):

  • 2 de noviembre de 2026: Coliseo Salvador Dijols, en Ponce
  • 3 de noviembre de 2026: Plaza Pública de Vega Alta
  • 5 de noviembre de 2026: Plazoleta Manuel E. Vena Berdecía, en Utuado
  • 17 de noviembre de 2026: Coliseo Rubén Zayas Montañez, en Trujillo Alto
  • 3 de diciembre de 2026: Coliseo Francisco “Pancho” Deida Méndez, en Hatillo

Se invita a toda la comunidad a estar pendiente a nuestras plataformas para más detalles.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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