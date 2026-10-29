¡El jangueo de Encuentro Dorado sigue su ruta por los municipios
Encuentra aquí el calendario de la gira y únete a la diversión
29 de octubre de 2026 - 5:40 PM
29 de octubre de 2026 - 5:40 PM
Prepárense, Ponce, Vega Alta, Utuado, Trujillo Alto y Hatillo, que a partir de este lunes 2 de noviembre, Encuentro Dorado continúa su ruta con diversión, actividades y salud para nuestros adultos mayores.
GFR Media y Triple-S Advantage unieron esfuerzos una vez más para fomentar la vida en comunidad y el entretenimiento de los adultos mayores.
En cada municipio, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, las localidades se transforman en un espacio de recreación y aprendizaje con una programación gratuita que incluye charlas educativas y de autocuidado, clínicas de vacunación, bingo digital, clases de Zumba, plena o salsa y karaoke.
Asimismo, en todos los eventos se ofrecerá un taller de alfabetización digital para guiar a los participantes en la suscripción y uso del e-Paper de El Nuevo Día.
Por su parte, Triple-S Advantage tendrá una mesa de información para los interesados en orientación sobre la cobertura de salud de 2027.
En la jornada de actividades estarán nuevamente presentes los jóvenes voluntarios, quienes, con su tiempo y energía, reafirman la importancia de integrar y valorar a nuestros adultos mayores en la comunidad.
“Queremos que los adultos mayores se sientan acompañados y disfruten de oportunidades para aprender, compartir y cuidar de su salud. Encuentro Dorado nos permite llevar este compromiso a la comunidad y contribuir a que nuestros afiliados estén siempre cuidados, siempre atendidos y siempre mejor”, expresó Edward Zayas, principal oficial de comunicaciones de Triple-S.
Calendario de Encuentro Dorado
La serie de eventos continuará su recorrido por distintos municipios en las siguientes fechas (sujetas a cambio):
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