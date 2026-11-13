Trujillo Alto, Caguas y Hatillo celebrarán las próximas ediciones de Encuentro Dorado

¿Cuánto hace que no te regalas una mañana diferente con música, juegos y buena compañía? Encuentro Dorado es justo lo que estabas esperando.

Quienes ya se han dado cita en los municipios visitados, no solo han gozado de un ambiente inolvidable, sino que también han aprovechado para compartir con sus amistades, hacer nuevos amigos y aprender sobre su salud y bienestar.

Las próximas tres paradas de Encuentro Dorado son:

Coliseo Rubén Zayas Montañez , en Trujillo Alto, el 17 de noviembre

, en Trujillo Alto, el 17 de noviembre Paseo de las Artes , en Caguas, el 2 de diciembre

, en Caguas, el 2 de diciembre Coliseo Francisco “Pancho” Deida Méndez, en Hatillo, el 3 de diciembre

Desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, cada lugar se transformará en un espacio de recreación y aprendizaje con una programación gratuita que incluye:

Charlas educativas y de autocuidado

Clínicas de vacunación

Bingo digital

Clases de Zumba, plena o salsa

¡Karaoke para sacar al artista que llevas dentro!

Así que separa la fecha, lleva a tus amistades y prepárate para disfrutar de un evento creado por GFR Media y Triple-S Advantage por y para ti.

1 / 8 | Así se vivió Encuentro Dorado en Morovis e Isabela. El Coliseo José ''Pepe'' Huyke, en Morovis, se transformó en un espacio de diversión y camaradería. - Alejandro Granadillo 1 / 8 Así se vivió Encuentro Dorado en Morovis e Isabela El Coliseo José ''Pepe'' Huyke, en Morovis, se transformó en un espacio de diversión y camaradería. Alejandro Granadillo Compartir