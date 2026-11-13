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Trujillo Alto, Caguas y Hatillo celebrarán las próximas ediciones de Encuentro Dorado

Invita a tus amistades y prepárate para disfrutar

13 de noviembre de 2026 - 4:56 PM

Por Redacción de Suplementos
Las clases de Zumba, plena o salsa son las preferidas para llenarse de energía. (Jorge Ramirez Portela)

¿Cuánto hace que no te regalas una mañana diferente con música, juegos y buena compañía? Encuentro Dorado es justo lo que estabas esperando.

Quienes ya se han dado cita en los municipios visitados, no solo han gozado de un ambiente inolvidable, sino que también han aprovechado para compartir con sus amistades, hacer nuevos amigos y aprender sobre su salud y bienestar.

Las próximas tres paradas de Encuentro Dorado son:

  • Coliseo Rubén Zayas Montañez, en Trujillo Alto, el 17 de noviembre
  • Paseo de las Artes, en Caguas, el 2 de diciembre
  • Coliseo Francisco “Pancho” Deida Méndez, en Hatillo, el 3 de diciembre

Desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, cada lugar se transformará en un espacio de recreación y aprendizaje con una programación gratuita que incluye:

  • Charlas educativas y de autocuidado
  • Clínicas de vacunación
  • Bingo digital
  • Clases de Zumba, plena o salsa
  • ¡Karaoke para sacar al artista que llevas dentro!

Así que separa la fecha, lleva a tus amistades y prepárate para disfrutar de un evento creado por GFR Media y Triple-S Advantage por y para ti.

El Coliseo José ''Pepe'' Huyke, en Morovis, se transformó en un espacio de diversión y camaradería.La agenda del día incluye actividades físicas que benefician la salud física y mental.Es una mañana llena de buenos momentos, aprendizajes y jangueo.
1 / 8 | Así se vivió Encuentro Dorado en Morovis e Isabela. El Coliseo José ''Pepe'' Huyke, en Morovis, se transformó en un espacio de diversión y camaradería. - Alejandro Granadillo

Se invita a toda la comunidad a estar pendiente a las plataformas de GFR Media para más detalles.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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