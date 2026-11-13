Trujillo Alto, Caguas y Hatillo celebrarán las próximas ediciones de Encuentro Dorado
Invita a tus amistades y prepárate para disfrutar
13 de noviembre de 2026 - 4:56 PM
13 de noviembre de 2026 - 4:56 PM
¿Cuánto hace que no te regalas una mañana diferente con música, juegos y buena compañía? Encuentro Dorado es justo lo que estabas esperando.
Quienes ya se han dado cita en los municipios visitados, no solo han gozado de un ambiente inolvidable, sino que también han aprovechado para compartir con sus amistades, hacer nuevos amigos y aprender sobre su salud y bienestar.
Las próximas tres paradas de Encuentro Dorado son:
Desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, cada lugar se transformará en un espacio de recreación y aprendizaje con una programación gratuita que incluye:
Así que separa la fecha, lleva a tus amistades y prepárate para disfrutar de un evento creado por GFR Media y Triple-S Advantage por y para ti.
Se invita a toda la comunidad a estar pendiente a las plataformas de GFR Media para más detalles.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: